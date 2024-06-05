GUM：5月強積金人均賺5208元　港股基金連漲4個月

強積金顧問公司GUM公布5月份整月強積金表現，5月強積金綜合指數上升2.1%，報235.3點，5月強積金成員人均賺5,208港元，全年合計賺10,658元。

GUM指出，5月強積金股票基金指數升2.8%，報313.3點；強積金混合資產基金指數升2.2%，報238.6點；強積金固定收益基金指數升0.5%至126.4點。

股票基金表現方面，儘管環球股市在5月底出現回吐，但整體股票基金仍錄得正回報。其中美國股票基金和歐洲股票基金單月升幅超過4%，為本月表現最佳。年初至今，美國股票基金和日本股票基金升超過10%，環球股票基金和歐洲股票基金亦有不俗表現。值得一提的是，香港股票基金及香港股票基金(追蹤指數)已連續4個月錄得正回報。

GUM常務董事陳銳隆指出，中央政府5月推出措施刺激內房市場，重建投資者信心，有利中港市場長遠發展。同時，美股亦受科技大股業績向好支撐，標指再次挑戰5,300點。然而，在近期台海局勢升溫及俄烏戰事不明朗因素下，或將影響投資情緒，未來數月就強積金表現上將持觀望態度。

資產配置方面，GUM策略及投資分析師雲天輝指，港股4月表現反彈，部分資金開始有回流迹象，增加其投資價值。同時，市場預計歐洲將早於美國在6月啟動減息，有利於歐洲股市表現。較進取的強積金成員可考慮平衡配置相關基金，風險承受能力較低的成員投資者則可留意強積金保守基金，因市場普遍預期美國聯儲局要到9月才會降息，強積金保守基金仍能繼續受益於高利率環境。