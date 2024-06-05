調查：香港富裕投資者計劃一年內將逾半手持現金用作投資

一項調查顯示，香港富裕投資者的投資組合當中有三分之一(33%)為現金。然而，有39%的受訪者亦表示，他們將在未來一年內重新調整投資組合，並打算將逾半的手持現金(52%)用作投資。

滙豐發表《富裕投資者簡報2024》調查，由全球11個市場共11,230位個人投資者的見解彙集而成，當中包括1,700名來自香港的富裕人士。

除現金和現金等價物外，公募股票(15%)和固定收益(14%)產品為全球投資者的平均投資組合配置當中最大的兩個單一資產類別；而香港富裕投資者持有的頭三種產品分別為股票(54%)、定期存款(57%)及債券(36%)。

「本土偏好」於本地投資者中仍然普遍存在

達53%的本地受訪者指他們現時有投資本地股票。相比之下，儘管美股自去年至今表現強勁，但只有三分一(34%)受訪者有投資美股，反映普遍香港富裕投資者仍存在「本土偏好」(home bias)。然而，他們對投資其他市場的態度逐漸開放，當中有逾四成(42%)計劃增加其他海外市場的投資，當中又以內地、美國及英國為最受歡迎的投資地點。

滙豐香港財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲(Sami Abouzahr)表示，調查確立了保持長遠投資視野，以及在不同資產類別和市場中實現投資組合多元化的重要性。隨着這些投資者將更多現金用作投資，將有助於投資者建立更具彈性的投資策略。