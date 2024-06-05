傳周大福深圳工廠停工停產　據報公司發展戰略調整

通知並顯示，自6月1日起，生產製造部門(高級珠寶部、鑲嵌部、油壓部、C2M實驗中心)員工開始放假待崗。待崗期間，6月1日至30日的工資，公司會按照勞動合約標準支付，自7月1日起每月將按照深圳市最低工資標準的80%、即1,888元人民幣(下同)發放。

內媒聯繫到多名周大福深圳工廠員工，確認上述通知的真實性。報道引述一名在周大福工作超過10年的員工表示，「拿賠償金的話是N+3，至於順德方案賠償金不多，不超過3萬，不管做了多少年都是一樣的，順德那邊工廠也很多人，可能也不需要我們這邊的人」。另一名周大福深圳工廠員工亦指，「順德那邊也已經很飽和了，那邊根本也不夠貨做」。

據報，早在今年4月已有網民透露收到周大福某門店關閉的消息，不過櫃員態度良好，明確表示願意處理珠寶的任何售後問題。網民發現，周大福部分門店關閉和工廠停工，所指向的都不是傳統的黃金業務，而是珠寶業務。分析指，珠寶屬高端奢侈品，在經濟下行的情況下，消費者購買力不足，銷量勢必會受到衝擊。