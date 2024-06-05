環聯：本港首季信用卡應繳款項結欠按年增長8.6%

信貸資料服務機構環聯發布2024年第1季《信貸行業分析報告》，期內本港信用卡應繳款項結欠按年增長8.6%，平均結欠增長7.5%，顯示消費者正更積極地使用現有信用卡，以及金融機構提供更多信貸額度。

然而，新增私人貸款宗數按年下跌8.7%。另外，金融機構轉移對風險級別較低的消費者提供更大信貸額度，新增貸款的平均信貸額增長2.9%。首季帳戶層面及消費者層面的逾期還款率(逾期60天或以上)均按年上升1個基點，但有關的逾期還款率仍低於1%。

在去年第4季，低於15萬元的貸款佔香港整體活躍私人貸款的17%。這類小額貸款佔近期新增貸款的27%及現時持有私人貸款之消費者的25%，當中62%為Z世代。小額貸款主要來自財務公司，佔新增貸款的80%，傳統銀行及虛擬銀行只各佔10%。小額貸款中，59%發放予次級風險級別的消費者。

在未償還私人貸款中，67%是介乎15至30萬元的中額貸款。另外，超過30萬元的大額貸款主要由傳統銀行主導，佔去年第4季整體大額私人貸款發放量的88%，另外11%由財務公司發放，虛擬銀行只佔1%。

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，消費者借助現有信用卡的忠誠度計劃消費，而非透過申請新的信用卡。這為金融機構帶來推行相關獎勵計劃或其他客戶保留策略的機會，從而贏得並維持成為消費者首選信用卡的地位。另外，財務公司愈發主導私人貸款市場，特別是中小額貸款。由於這些貸款的期限往往較短，周轉速度相對較快，意味着能為金融機構帶來消費者重複借貸的重要機遇會。