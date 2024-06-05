梁鳳儀：證監會秉持科技中立立場

香港證監會行政總裁梁鳳儀出席活動時表示，作為監管者，相信「創新和監管」是相輔相成，「透過科技引領金融市場轉型」是證監會未來三年的其中一項策略重點，相信負責任地使用創新科技，將推動金融業提升效率，並有助香港建立可持續的Web3生態系統。

她指，證監會秉持科技中立的立場，並採取「相同業務，相同風險，相同規則」的原則，另已設立額外的保障措施，以應對與新興科技相關的風險，在監管方面提供明確性和一致性的範疇。

她提到，證監會在2018年已就虛擬資產相關活動引入全面政策應對措施，重點在於投資者保障。同時支持代幣化，並將其視為股票、債券和基金等傳統金融產品的數碼化工具。於去年 11 月發出了一份通函，說明證監會對虛擬資產發行人及分銷商的期望，至少看齊對證券業界的要求。

不過，她提醒，證監會對香港Web3生態系統的支持，並不等於對虛擬資產背書，強調虛擬資產價格大起大跌，有高度的投機性，故該會在滿足投資者需求的同時，已確保設有廣泛的投資者保障措施。舉例指，在虛擬資產現貨交易所買賣基金(ETF)方面，要求相關的虛擬資產交易必須於獲證監會發牌的虛擬資產交易平台上進行，而有關虛擬資產必須由這些平台或符合相關標準的銀行所保管，亦要求基金管理公司向投資者警示風險。