麥樸思：香港遠未玩完　須更好發揮多年來累積優勢

被譽為「新興市場之父」的麥樸思(Mark Mobius)表示，上周訪問香港期間，多次被問及是否認同香港作為國際金融中心的地位已經完結，他指對現時圍繞香港的悲觀情緒感到有點驚訝。

麥樸思發表題為「香港：遠未玩完」的文章指，從投資角度看，否定任何城市或國家的潛力從來都不是一個好主意。他認為，沒有一個市場會真正被淘汰，但如果不與時並進，就會有落後於人的風險。香港在「丟掉殖民包袱」的過程中，必須重塑自我，更好發揮多年來累積的優勢。

麥樸思表示，仍記得自己在60年代時，來香港創辦顧問公司，創業精神、韌性及對成功的不懈追求，是香港商業環境的標誌。直至目前，他對香港的看法基本上都沒有改變。上周在香港期間與幾位商界人士會面，見到香港營商環境的基本精神仍十分活躍，見到同樣的忙碌、野心及成功決心。

不過他坦言，見到香港在人口動態等方面的變化。隨着中港融合不斷推進，香港的人才儲備正經歷明顯轉變，但反問這是否就一定意味香港滅亡，「誰能說這不是香港以新方式發展及繁榮的機會？」

他提到，中國古代智慧常強調有危就有機。最近中美之間的人工智能(AI)及半導體競賽就體現這方面。隨着美國對中國AI發展施加愈來愈多限制，中國的回應是加速發展自己的半導體產業。中國能否在科技競賽中超越美國，目前仍未有定論，但相信香港將透過擁抱科技及AI，以配合中國的計劃，並鞏固其作為中國通往世界的橋樑的作用，從而受益匪淺。