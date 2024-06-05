羅奇：港經濟面對3大挑戰　撰寫「玩完論」如敲警鐘

早前指「香港玩完」的摩根士丹利亞洲區前主席、現任耶魯大學資深研究員羅奇(Stephen Roach)出席一個午餐會時稱，早前在外媒的撰文是一個警鐘(wake up call)，隨着中港的聯繫愈趨緊密，香港經濟無可能在增長相對疲弱的內地經濟下獨善其身，「昔日的香港已不是今天的香港，更不是明天的香港」，同時重申香港經濟正面對3大挑戰。

他引述以往經濟數據，驗證中港經濟大致同步。他指，中國在1980至2011年間，年均經濟增長逾10%，同期香港增長5.1%；中國經濟在2012至2023年，增長回落至6.3%，香港增長也放慢至1.4%。

他表示，過去十多年，中港經濟增速同步向下，無論是貿易、資金或勞動力流向都放緩，當中國經濟在可預見的將來表現欠佳時，香港經濟恐怕也可能出現同樣情況。

羅奇重申，香港經濟正面對3大挑戰，包括經濟基礎正在削弱、中美關係日趨緊張正影響香港等。

他又回憶自己於80年代在舊啟德機場降落後，很快就被香港的活力、獨特性格迷倒，認為當時港人有願景及戰略，發展出色，且繁榮持續的時間比任何人預期都長，不過「現在一切都結束」。