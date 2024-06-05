證監梁鳳儀：縮短結算周期需傳統金融與DeFi合作

香港證監會行政中總裁梁鳳儀出席活動時表示，部分市場正改以T+1甚或T+0的結算周期，但大部分現有金融基礎設施和跨境支付系統流程仍採用T+2，因此區塊鏈模式顯得尤其吸引。若金融市場要更上一層樓，傳統金融和去中心化金融(DeFi)必須合作，證監會作為監管機構，正在促成這種契合。

她指，即使各方對虛擬資產內在價值爭論不休，但作為加密貨幣比特幣的底層技術，分布式分類帳技術(DLT)可經得起時間的考驗，有關技術亦已應用於虛擬資產和貿易金融等全球金融範疇，可以提升實體資產在分銷、清算、結算和保管方面的效率，同時降低成本。

她又指，去中心化金融為實體資產注入「新生命」已成為近年市場熱話，而實體資產亦逐漸被代幣化，如機票、美術品、收藏品，甚至房地產。實體資產代幣化可以降低入場門檻、令交易雙方享更高的透明度和私隱、提升結算效率和降低成本等，從而促進金融包容性、資產分割化、保管安排及擁有權。

她提到，代幣化或有助實現原子結算，在證券的交易和結算過程中，代幣化可減少對手方數量、縮短確認和對帳時間，並以更低的成本擴大貨銀對付安排的應用範圍，惟讓傳統金融服務及產品向區塊鏈轉移仍只是願景，認為DLT生態系統需要進一步擴展和完善，以支持機構級別的金融服務，當中涉及跨金融機構和跨地區的區塊鏈互通性，以及交收終局性、跨境結算和法律衝突問題。

梁氏強調，今天的創新先驅或轉眼成為明日黃花，企業若固步自封將遭到淘汰，即使是行業龍頭也無法倖免。推動負責任創新和建立金融科技生態系統不在朝夕，市場應共同為未來金融準備就緒。