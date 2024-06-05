財庫局將夥監管機構完善法幣穩定幣及服務提供者發牌制度

財經事務及庫務局回應立法會議員提問時表示，未來會聯同監管機構會持續完善規管框架，包括就法幣穩定幣發行人以及虛擬資產場外交易服務提供者建立發牌制度。港府已就建議完成公眾諮詢，並會盡快向立法會提交有關條例草案。

當局提到，香港金融管理局亦推出了穩定幣發行人「沙盒」，在風險可控的環境下讓有意在香港發行穩定幣的機構測試其運作計劃，並就擬議監管要求作雙向溝通，以確保制度的設計切合監管目標。

而港府與監管機構一直與行業持份者緊密合作，採取多管齊下措施推動金融科技發展，包括完善金融基礎建設、構建更活躍金融科技生態圈、培育金融科技人才，以及加強與內地及海外的連繫和合作，從而強化香港作為國際金融中心的地位，以助人民幣數碼化和國際化。

該局重申，虛擬資產市場發展迅速，穩健透明而與時並進的規管環境，是第三代互聯網發展和金融創新的首要條件。政府和監管機構一直秉持「相同業務、相同風險、相同規則」的原則，有序推進虛擬資產行業的發展，並在過程中引入適當措施以緩解虛擬資產活動所涉風險，保障投資者利益。