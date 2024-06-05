【拍賣消息】兩公屋銀主盤即場劈價 均以起拍價百餘萬易手

銀主出貨取態積極，拍賣場於周三(5日)連環拍出4項銀主物業，全屬未補價第二市場資助房屋，其中兩伙黃大仙公屋竹園北邨，更臨場減價售出，比起原定開價均低逾一成。

忠誠拍賣行於今日舉行拍賣會，場內售出單位包括上述兩伙竹園北邨，據該行網頁資料，屋邨梅園樓高層13室 實用面積約447方呎，原以188萬港元推拍，但今日最終以160萬元開拍，並以一口價售出，呎價約3,579元，較原定開價低出28萬元，差幅約14.9%。

至於該屋邨另一個售出單位也出現同類狀況，項目柏園樓中層2室，實用面積約443方呎，今日亦以152萬元一口價成交，呎價約3,431元。而該單位原定拍賣開價為172萬元，即調減約11.6%。

此外，該行今日亦拍賣售出兩項未補價居屋銀主盤，包括天水圍天富苑P座高層3室，實用面積約506方呎，開價180萬元，獲搶高108萬元，以288萬元售出，較開價大幅高約六成，呎價約5,692元。

另一伙為將軍澳富康花園1座高層H室，實用面積約592方呎，推拍價為360萬元，最後搶高99萬元或約27.5%，成交價459萬元，呎價約7,753元。