大園盛薈四房業主持貨僅2年　帳蝕190萬離場

樓價持續向下，大園盛薈一名入市短短約兩年的業主，選擇止蝕沽貨，屋苑套四房減價40萬元售出，較2022年購入價約1,700萬元，現火速跌價約190萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣武秉強稱，小西灣藍灣半島1座高層D室，實用面積約739方呎，套三房連工人房間隔，望海景，區內客睇樓後，即時進行洽購，減價205萬元，以1,133萬元成交，呎價約15,332元。

●世紀21溢榮郭少玲指，筲箕灣居屋東霖苑高層8室，實用面積約436方呎，兩房間隔，今年3月未補價第二市場叫價388萬元，其近月調整至368萬元，獲白居二買家洽購，以348萬元獲承接，累減40萬元，減幅約10.3%，呎價約7,982元。

●美聯施志剛表示，鰂魚涌康蕙花園2座高層B室，實用面積約604方呎，套三房間隔，叫價約880萬元，獲同區用家議價後以約818萬元承接，呎價約13,543元。

●中原陳昌如指，西半山慧豪閣2座低層F室，實用面積約636方呎，套兩房間隔，望樓景，去年叫價1,290萬元，最終累減160萬元，以1,130萬元成交，呎價約17,767元創項目近三年新低，新買家為同區用家。

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新界區

●中原吳嘉權指，大圍盛薈1座南翼中層B室，實用面積約1,038方呎，套四房及儲物房間隔，望山景，叫價約1,550萬元，議價後以1,510萬元沽出，呎價約14,547元，原業主持貨約兩年，帳面蝕讓約190萬元。

●美聯李志雄表示，將軍澳清水灣道8號中低層A室，實用面積約719方呎，套三房連儲物房間隔，叫價1,200萬元，議價以1,010萬元易手，呎價約14,047元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳公屋寶林邨寶泰樓中層22室，實用面積約381方呎，去年4月已補價自由市場叫價420萬元，近期調整至348萬元，最終獲買家以328萬元承接，累積減幅約21%，呎價約8,609元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山銀湖‧天峰1座中層C室，實用面積約887方呎，三房連儲物室間隔，叫價1,350萬元，放盤1年，減25萬元，以1,325萬元成交，呎價約14,938元。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山新港城D座低層2室，實用面積約321方呎，兩房間隔，放盤3個月，叫價480萬元，終以449.3萬元獲買家承接，呎價約13,997元，原業主於2017年9月購入，約7年帳面虧蝕20.7萬元。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山居屋錦豐苑A座中層5室，實用面積約536方呎，兩房間隔，放盤3個月，未補價第二市場叫價450萬元，以439萬元承接，減幅2.4%，呎價約8,190元。原業主於2009年4月以110萬元購入上址，持貨至今帳面獲利329萬元，升值約3倍。

●中原侯惠良表示，沙田及大圍6月暫錄約10宗二手買賣，大圍文禮閣1座中層A室，實用面積約622方呎，三房間隔，叫價約880萬元，議價後以800萬元易手，呎價約12,862元。

●中原吳華彩指，大埔太湖花園1座低層C室，實用面積約445方呎，兩房間隔，叫價約520萬元，議價後以498萬元沽出，呎價約11,191元，新買家為區內分支家庭客。

●中原蔡天賜稱，粉嶺牽晴間5座中層E室，實用面積約393平方呎，兩房間隔，叫價約468萬元，議價後以444.8萬元易手，呎價約11,318元，約7年帳蝕約10.2萬元。

●中原陳國輝表示，粉嶺及上水6月暫錄約7宗二手買賣，粉嶺公屋祥華邨祥頌樓中層6室，實用面積約277方呎，未補價第二市場以96萬元易手，呎價約3,466元，新買家為用家。

●祥益林家倫稱，天水圍嘉湖山莊樂湖居12座高層A室，實用面積約636方呎，套三房間隔，外區業主有意「一換一」，月前賣出手持物業後，有意換入三房單位，睇樓1個多月，以550萬元購入，呎價約8,648元。

●祥益袁思賢指，屯門居屋兆安苑B座高層3室，實用面積約563方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，累積減價40萬元，回流的香港人於已補價自由市場以330萬元「一筆過」付款購入，呎價約5,861元。

●利嘉閣梁均耀指，青衣海欣花園2座中層F室，實用面積約491方呎，兩房間隔，望市景，放盤僅七日，區內租客打算轉租為買，獲減價12萬元，以588萬元成交，呎價約11,976元，原業主2019年以約380萬元購入，帳面虧蝕約50萬元。

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