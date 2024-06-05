惠譽降中國金茂為「負面」　確認其評級為「BBB-」

該機構稱，「負面」展望反映儘管政府加大政策支持力度，但金茂及整個房地產行業的銷量仍未企穩，將影響該公司的現金生成能力和財務靈活性。

惠譽預計，2024年中金茂的銷售額將下降35%至918億元人民幣(下同)，此前預測僅跌5%，意味5至12月的月均銷售額應在85億元，略低於2023年下半年的92億元，但高於2024年前4個月的60億元。

預測的復甦進度一定程度上反映了金茂的開盤的時間安排，以及其在滿足中高端換樓需求方面有較強的品牌聲譽。然而，金茂通過城市運行項目購得的地塊多數位於非中心區域，可能會繼續影響中期的銷售。

惠譽預計，銷量下滑和營運資本壓力將影響金茂經營性現金流生成能力，進而影響其中期的財務靈活性。近期政府宣布旨在減少房地產庫存的政策後，金茂目前正在與地方政府接洽，盤活其土地儲備和庫存。此外，金茂更加注重物業管理和租賃業務，以產生經常性收入。成功執行上述戰略可抵銷銷售下滑帶來的部分壓力。

2023年金茂發行了17億元的企業債券、55億元的中期票據和65億元的商業地產抵押貸款支持證券(CMBS)，票息率3.53至4.68厘，今年又發行了35億元的CMBS，票息率3.2厘。惠譽認為，金茂的市場地位和國資背景將繼續為穩健的財務靈活性提供支撐。