證監會籲業界鞏固原有投資基礎　兼積極開拓新市場

市場不少有「香港玩完」的論述，香港證監會行政總裁梁鳳儀出席活動後表示，貫徹「一國兩制」，仍有助香港擴大市場和朋友圈，強調會一直維持兩制，沿用國際慣例監管市場，令來港的外國機構投資者或銀行感受到香港的高水平。

她又指，歐美作為主要投資者，會繼續加強與他們的聯繫，亦會發掘中東等新市場，呼籲業界鞏固自身原有的投資基礎之外，要積極創新和尋找新市場。

梁氏剛結束中東外訪，她透露，沙特阿拉伯資本市場管理局及沙特證交所集團非常重視本港與當地資本市場的互聯互通，未來會繼續積極推進港股交易買賣基金(ETF)於沙特市場掛牌。另有不少基金經理都願意探索在沙特、杜拜、阿布扎比的機會，證監會計劃與這些地方簽署備忘錄，令進入雙邊市場都在監管框架下進行，期望日後有更多往來。

至於虛擬資產交易平台為期12個月的發牌過渡期結束，有11個平台暫被當作獲發牌。她指出，會進一步研究所有申請是否符合監管要求，所有「被當作獲發牌」的機構會逐一收到通知，進行現場審查，會要求糾正與監管不符的地方，否則申請者就要退場，期望相關機構做好準備工作，如果符合資格，預計年底前就可陸續獲得發牌。