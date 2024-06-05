新盤持續降價促銷！屯門項目周日推28伙減價貨
2024年06月05日 22:06
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新盤減價促銷情況持續，屯門有現樓新盤再度降價，部署周日(9日)推售28伙，當中部分單位曾遭終止交易。同區有大型樓盤正推售新一個期數，短期內上載樓書。
●屯門飛揚第1期周日賣28伙 個別累減三成
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周三(5日)連錄23宗終止交易個案。發展商同日修訂多張價單，隨即連同其他貨尾再度下調定價最多約28%，並安排於周日(9日)出售28伙，最新折實平均呎價約11,617元。
●屯門NOVO LAND第3B期布局圖曝光
新鴻基地產(00016)旗下的屯門兆康NOVO LAND第3B期，周三(5日)首度披露布局圖及戶型分布，今期戶型以兩房戶為主打。新地代理總經理陳漢麟表示，項目將於明日上載售樓說明書及開放四個示範單位予傳媒率先參觀。今期設有769伙，戶型涵蓋開放式至四房間隔，實用面積232至1,390方呎，兩房及以下的戶型共佔約73%。
●紅磡THE HADDON 5日累收約300票
恒基地產(00012)發展的紅磡THE HADDON繼續軟銷。最新公布截至周三(5日)，在5日之內已接獲約300張入票，按首張價單提供92伙計，暫錄超額認購約2.2倍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，正積極考慮加推，最快下周二(11日)開售。項目會所採用共享概念，住客亦可使用同系列毗鄰待推項目的會所，共有至少35項設施，
●啟德柏蔚森I預告月內上樓書
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)的啟德柏蔚森I，周三(5日)預告最快月內上載樓書。新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，項目示範單位將近完工，樓書籌備工作亦已接近尾聲，預料短期登場。售樓處及示範單位設於九龍灣商貿區。
●何文田VAU Residence兩伙折扣率大增
萬科香港發展的何文田VAU Residence，新近修訂價單，將兩伙一房戶的折扣率大幅上調至最高36%，變相減價近三成。涉及的單位為10樓A室及11樓A室，實用面積均為283方呎。當中，10樓A室定價823.9萬元，原本折實價約737.7萬元，現降至527.3萬元，最新折實呎價約18,633元。資料顯示，上述兩伙曾遭終止交易。
●啟德海灣第1期加推價單3號
嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，周三(5日)上載價單3號，提供108伙，建期折後連回贈計平均呎價約21,713元。發展商指，是次屬原價加推。新一批單位包括31伙一房戶，68伙兩房戶及9伙三房戶。
●啟德天瀧三房成交價3,345萬元
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周三(5日)招標售出2座23樓B室。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，上述單位實用面積1,002方呎三房，成交價3,345萬元，呎價約33,383元。項目開售至今累售61伙，套現逾26億元。
●啟德天璽•海四房呎售32,209元
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，今(5日)以3,507.6萬元沽出第3座12樓B室，實用面積1,089方呎，四房間隔，呎價約32,209元。