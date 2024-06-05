新盤持續降價促銷！屯門項目周日推28伙減價貨

新盤減價促銷情況持續，屯門有現樓新盤再度降價，部署周日(9日)推售28伙，當中部分單位曾遭終止交易。同區有大型樓盤正推售新一個期數，短期內上載樓書。

●屯門飛揚第1期周日賣28伙 個別累減三成

●屯門NOVO LAND第3B期布局圖曝光

●紅磡THE HADDON 5日累收約300票

●啟德柏蔚森I預告月內上樓書

●何文田VAU Residence兩伙折扣率大增

萬科香港發展的何文田VAU Residence，新近修訂價單，將兩伙一房戶的折扣率大幅上調至最高36%，變相減價近三成。涉及的單位為10樓A室及11樓A室，實用面積均為283方呎。當中，10樓A室定價823.9萬元，原本折實價約737.7萬元，現降至527.3萬元，最新折實呎價約18,633元。資料顯示，上述兩伙曾遭終止交易。

●啟德海灣第1期加推價單3號

●啟德天瀧三房成交價3,345萬元

●啟德天璽•海四房呎售32,209元