印度股市昨反彈逾3%　盧比匯價靠穩

印度選舉結果日前揭曉後出現股債匯三殺局面，原因是執政黨印度人民黨非但不似預期獲得壓倒性勝利，更失去議會的絕對多數席位，令經濟改革之路或出現阻滯，其中印度股市在周二市值單日蒸發3,860億美元(約3萬億港元)、主要股指印度孟買30指數(Sensex)插5.74%後，至周三終收復部分失地，Sensex反彈3.2%。安本亞洲坦言，印度大選結果為當地政府敲響警鐘，並可能成為政府重整焦點的重要催化劑。

該行表示，選舉結果亦強烈反映了發展製造業以創造更多薪酬更高的就業機會，並繼續推動改革的緊迫性，以提振經濟並為政府提供經濟轉型所需的資源，例如透過國有企業私有化和資產貨幣化。

澳新銀行(ANZ)的研究報告則指出，印度國內生產總值(GDP)連升多個季度，但執政黨卻選舉失利，顯示民眾焦點除經濟外，更在於農村經濟壓力、失業、高通脹、貧富更加懸殊等問題，都構成了政府中期的挑戰。惟該行維持明年3月底止財政年度GDP增長6.8%和通脹升4.3%的預測不變，認為印度央行將繼續致力維持貨幣穩定。

專家：股債或無明顯溢價

印度盧比周二最多曾挫0.71%，昨日同樣收復部分失地，升約0.2%。景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭認為，印度已落實的改革計劃不會改變，大選結果引發投資者對印度股票盈利收益率相對於印度10年期債券孳息率存在明顯溢價的質疑，這亦是相比印度股票，他繼續更看好印度債券的原因。

上月服務業PMI創5個月低

印度服務業採購經理指數(PMI)由4月的60.8降至5月的終值60.2，創5個月低，且遜市場預期的61.4。同期印度綜合PMI亦由4月的61.5降至上月60.5，遜市場預期的61.7。惟數字是連續34個月高於50的盛衰分界線，顯示當地需求仍然強勁，只是酷熱天氣令增幅放緩。