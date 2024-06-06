【東方日報產評】打鐵還須自身硬　振港經濟加把勁

眨眼已經身處6月，意味上半年經濟賽果好快出爐。回顧香港經濟，至今仍反覆不定，最新的營商指標又再陷入收縮區間，反映與全面復甦的景象仍有距離。港府要向外說好香港，除了靠把口，還得拿出施政實效來作說明。所謂「打鐵還須自身硬」，官員說了、做了不就等於交到功課，得切實有效地振興景氣，讓經濟發展突破悶局，重建市場信心，所謂的「玩完論」始能不攻自破！

事實上，港府的樓市政策失敗，太遲為樓市全面撤辣，到了真正撤辣，對樓市的支持作用短暫而有限，物業價格跌勢未改，地產一脈不振足以拖低百業景氣；貿易與商業活動持續受外部環境和地緣政治因素限制；零售市道則受疫後消費習慣改變及兩地通關更便利等因素衝擊；金融業5月雖說是有點起色，但尚不足以扭轉弱勢，尤其是反映資本市場景氣的新股市場遲遲未見恢復活躍。疫情後全面恢復已過了逾一年，日子還在虛度，經濟表現與市場預期存在落差，資金過門不入，事必有因。

雖然配合國家戰略，香港正積極向創科科技、綠色經濟等領域轉型，官員們更四出到中東等地區推銷香港金融，惟在吸引外資方面仍未見大起色，雖說疫後工作模式改變，影響寫字樓租務，但核心金融區的租賃情況說明開拓新客源成效不彰。畢竟觀港股，指數表現近季確略有改善，但其可持續性不明朗，是否陸續有更多資金回流參與，變數甚多，單看新股市場依舊的偏靜，專門為各類初創企業設立的上市通道申請門可羅雀。這些足以說明在金融業方面，當局的作為仍停留在事倍功半、發展緩慢的困局。

無可否認，利率高企且前景未明，多少會抑制投資意欲，加上今年各地有選舉活動，地緣政治風險高企，但並不等於眼前的爛局是理所當然。歸根究柢，是港府未能善用公帑做得更多，未能在振興經濟上取得更顯著實效，「夜經濟」依舊沉寂就是其中一例。

有中國大好友之稱的美國學者指出，昔日的香港已不是今日的香港，更不是明天的香港，此話未免是存在偏頗之言，畢竟身處世界這百年變局，全球都在以變應變，香港焉能不變？繼續留戀昔日是不切實際的想法；清楚自身優勢，設法提升競爭力，推陳出新，轉型接軌新經濟、新格局才是務實之舉。香港會迎來更差還是更好的明天，得看港府是否做實事，除了落力靠把口說好香港，最重要還得拿出更多實效。

且別忘記，以港府的財政狀況來看，可供耗費的老本如握在手正融化的冰塊，得爭取時間設法盡快讓百業景氣重納正軌，實現全社會增收，否則景氣長期積弱，想翻身只會變得愈來愈力不從心。全體公務員獲加薪的同時，在經濟工作上得全面提升職效，加強統籌，務求要打通經濟脈絡，實現最大程度盤活市道的目標，免得一年又一年的白過，經濟莫財、庫房空虛，只會換來更多更嚴峻的問題，當中港元聯繫匯率穩定性自是避不過的重大議題。