鄧建初：長揸短炒孰優孰劣　適當時機成關鍵

散戶炒股失敗原因甚多，其中一項是分不清中長線投資法則及短炒投機術。前者首要條件是目標公司的質素良好，業務有前景。然而最重要的是，要下跌至極低位時才可考慮。股神巴菲特這位殿堂級長線投資大師，就是個中翹楚。過往他的投資方法是每當相中一隻股票，會等待大回吐才分批買入，甚少高追股票來長揸。

可惜散戶總是喜歡買安全感，眼見大插至極低殘時，心生恐懼而不敢撈平貨。反之升至一定程度，才心思思想買入作中長線投資。買貨後，升不走時跌更不走，直至市況大幅逆轉，狂瀉不止，市場瀰漫悲觀情緒，此時嚇至膽顫心驚，滿手蝕本貨，唯有沽之而後快，忍痛離場。也有本來想進行短炒投機，但是輸錢變長揸的失敗例子，多不勝數。

初哥於聊天室開通至今近兩年，基於市況欠佳，甚少推介股票作中長線投資。兩年來只曾推介過兩隻中線投資的股票，僥倖地低位買入，短時間均已到達目標位，分別升逾70%及50%。至於短炒股票是初哥強項，運用圖表分析及獨創的炒股心法，進行短炒成績理想，跑贏大市甚多。如能掌握箇中竅門，短炒投機成績可望勝過中長線投資。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)