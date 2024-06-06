宏利：聚焦金融市場關鍵主題

今年轉眼過半，貨幣政策格局與年初市場的預期仍存在一段距離。利率不變的趨勢可能持續，經濟最終將出現硬着陸抑或軟着陸仍未明朗。以下若干關鍵主題將會影響金融市場在未來數月的面貌。

股市方面，美國消費暢旺和就業市場穩定，帶動大市持續表現強勁，這些因素有助全球經濟避免大幅倒退，意味股市升勢將會持續。然而，已發展經濟體之間的步伐更趨不一致，投資者需要應對更加複雜的環境。

美國經濟表現強韌，與英國和日本的情況形成鮮明對比，這兩個國家的經濟正瀕臨甚或已陷入衰退期。其他七國集團(G7)國家似乎亦正處於類似的階段。相比之下，亞洲市場普遍提供多元化的投資機會，其中印度受惠於蓬勃的國內經濟活動。

固定收益資產料趨波動

市場早前預期美國聯儲局將由今年中開始減息，但現時已調整至可能減息一次，並就聯儲局在年內餘下時間會否維持利率不變進行討論。市場重新調整預期，很可能使固定收益市場維持高度波動，所有年期債券孳息率繼續面對上升壓力。

同時歐洲央行及英倫銀行可能較聯儲局更早開始調整貨幣政策。瑞士在3月份出乎意料減息0.25厘，主要利率降至1.5厘，成為首個減息的主要經濟體。同樣在3月，墨西哥減息0.25厘，隔夜利率降至11厘。

儘管利率上升和美元走強，黃金價格自2月初以來仍飆升15%。目前認為這股升勢將會持續，因近期金價表現強勁是受到數項不同因素所支持，包括地緣政治風險、聯儲局以外的央行需求、通脹對沖，以及個人消費。

展望未來，在一段較長時間維持利率偏高的說法持續已久，對可受惠於較寬鬆貨幣政策的資產類別帶來一些挑戰，例如美國小型股，這類資產通常會在寬鬆周期下獲得動力。美股估值偏高帶來與企業盈利相關的風險，例如市場對盈利報告的反應可能引發波動。了解這些動態與目前錯綜複雜的環境，同時保持適應能力，對駕馭環球金融市場的預期複雜性至關重要。

宏利投資管理