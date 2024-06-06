鄧聲興：華潤置地業務穩步增長

近期全國多地密集出台政策，包括降低首付下限、取消房貸利率下限以及下調住房公積金貸款利率等，人行亦將提供保障性住房貸款，預料推動5,000億元人民幣貸款，用於支持地方政府購買住宅庫存。

集團計劃2027年末在營商場可達117個，可見資產管理規模高。最近是近幾年來政策出台最密集的一個月，以支持房企銷售，相信6月成交總量有望創年內新高。股份阻力位34元，支持位26元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為香港股票分析師協會主席及筆者未持有上述股份)