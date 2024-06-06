鄧聲興：華潤置地業務穩步增長
2024年06月06日 08:21
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近期全國多地密集出台政策，包括降低首付下限、取消房貸利率下限以及下調住房公積金貸款利率等，人行亦將提供保障性住房貸款，預料推動5,000億元人民幣貸款，用於支持地方政府購買住宅庫存。
內房股普遍反彈，國企內房之一的華潤置地(01109)業務一直穩步增長。集團及其附屬公司實現總合約銷售金額約212.8億元人民幣(下同)，總合約銷售建築面積約85.4萬平方米，分別按年減少35.5%及31.4%。同期，公司經常性業務收入約35.9億元，按年增長12.6%，其中經營性不動產業務租金收入約22.5億元，按年增長14.3%。2024年前4月累計合約銷售金額約720.0億元，而累計經常性業務收入約148.0億元，按年增長14.0%，經營性不動產業務租金收入約93.9億元，按年增長16.8%。
集團計劃2027年末在營商場可達117個，可見資產管理規模高。最近是近幾年來政策出台最密集的一個月，以支持房企銷售，相信6月成交總量有望創年內新高。股份阻力位34元，支持位26元。
香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為香港股票分析師協會主席及筆者未持有上述股份)