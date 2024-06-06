許繹彬：暑假旅遊旺季將至　同程旅行可留意

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，踏入「六絕月」，港股首三個交易日的走勢確實令人有一份安全感，因為中國製造業數據非常對辦，而美國10年期國債孳息率亦有所回落，恒指再度升穿10天線(即18,518)，更曾一度升近18,800水平；可惜是次反彈未有成交配合，首三個交易日平均亦只能接近1200億，完全不似上月有成交配合下反彈的銳勢。正因如此，港股升近18800之际，在缺乏成交及好消息的加持下，獲利盤突然湧現，令恒指瞬間跌穿18500；又有國際投行唱好亞洲股票市場，高盛將MSCI亞太區(日本除外)指數12個月目標由580點調高到615點，比上周五收市水平高12.32%，主要是看好中國股市升勢將會持續；如果正如高盛所料，港股亦因此而受惠。中港股市自今年初起開始反彈，除了國際投行對中港兩地開始關注，並開始加注買入中港股外，一度唱淡中資股的「新興市場之父」麥樸思也跟隨風向，轉軚唱好，提到近日內地多項措施對挽救樓市已經見效，更稱國內股市已經見底。投資者不妨拭目以待，能否如願以償。