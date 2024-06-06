許繹彬：暑假旅遊旺季將至 同程旅行可留意
2024年06月06日 09:52
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，踏入「六絕月」，港股首三個交易日的走勢確實令人有一份安全感，因為中國製造業數據非常對辦，而美國10年期國債孳息率亦有所回落，恒指再度升穿10天線(即18,518)，更曾一度升近18,800水平；可惜是次反彈未有成交配合，首三個交易日平均亦只能接近1200億，完全不似上月有成交配合下反彈的銳勢。正因如此，港股升近18800之际，在缺乏成交及好消息的加持下，獲利盤突然湧現，令恒指瞬間跌穿18500；又有國際投行唱好亞洲股票市場，高盛將MSCI亞太區(日本除外)指數12個月目標由580點調高到615點，比上周五收市水平高12.32%，主要是看好中國股市升勢將會持續；如果正如高盛所料，港股亦因此而受惠。中港股市自今年初起開始反彈，除了國際投行對中港兩地開始關注，並開始加注買入中港股外，一度唱淡中資股的「新興市場之父」麥樸思也跟隨風向，轉軚唱好，提到近日內地多項措施對挽救樓市已經見效，更稱國內股市已經見底。投資者不妨拭目以待，能否如願以償。
筆者認為，儘管港股在「六絕月」暫仍有升幅，但走勢只可用乏善足陳來形容，原因是港股低位反彈近四千點後，在一度逼近20000點之際，在未再有實質的利好消息出台配合下，港股出現獲利回吐相信亦是正常現象；而當回吐至近18,000之際，內地則有驕人的數據公布，令恒指再度重拾升軌，但紿終數據跟救市措施對股票市場有不同的效果，反應亦可以話各有所異：因為救市方案可能令股市充滿無限的想像空間，而數據則是反映過去出台的措施是否有效，因而對大市反應只是短暫。再者，港股在今年持續向好，從經驗來看，達致現水平相信開始會出現配股、供股及減持的情況；多隻股票趁高進行「抽水」，包括五礦資源(01208)宣布大折讓超過三成，以「五供二」方式供股，集資逾90億元；兗礦能源(01171)擬折讓約一成，配股籌資50億元；兩股共「抽水」約140億元。此外，新加坡主權基金淡馬錫亦趁工行(01398)股價升至一年高位，趁機減持至5%以下。港股開始出現「抽水潮」，因而令恒指升幅變得模糊，成交可能會萎縮；現惟有繼續靜候內地再有好消息出台，才可推穿18,800點的阻力區。不經不覺，暑假將至，又是計劃外遊的季節，透過旅遊網站購買旅遊套票及訂購酒店相信亦會急增，當中從事該項業務的同程旅行(00780)，業績在超預期下股價反而出現調整，現水平不妨留意一下。