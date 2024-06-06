Lululemon上季收入增10%　惟美洲地區大放緩　次季指引遜色

瑜伽運動休閒服品牌Lululemon上季收入達222.08億美元，按年升10%，僅略高於預期的21.9億美元；每股盈利2.54美元，也好過預期的2.38美元。不過，其在最大市場美洲地區的增長似乎停滯不前，而且今季指引令人失望。然而，Lululemon股價在市後延長交易時段仍升10%。

期內，美洲地區銷售額增長3%，比去年同期增長17%大幅放緩，同店銷售按年持平。行政總裁Calvin McDonald稱讚，該公司在國際市場表現強勁，但暗示需要在美洲地區做更多工作才能再次在該區實現增長。

在上季，McDonald表示，該公司看到美洲地區消費者動態的變化，但也指出Lululemon店內產品沒有合適的尺寸和顏色，從而影響銷售額。他在電話會議上表示，這些問題在第一季仍然存在。

業績指引方面，Lululemon預計今季收入介乎24億至24.2億美元，略低於市場預期的24.5億美元；預計每股盈利介乎2.92至2.97美元，同樣低於市場預期的3.02美元。

Lululemon似乎預期下半年情況會有所改善，全年指引方面，預計收入將介乎107億至 108億美元，符預期；每股盈利介乎14.27至14.47美元，高於分析師預期的14.11美元。