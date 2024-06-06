郭家耀：港股可再試萬九關　騰訊有望重上400元

獨立股評人郭家耀表示，美國最新經濟數據表現參差，市場對聯儲局減息預期升溫，10年期債息回落，隔晚美股納指及標指齊齊破頂。外圍市場做好，對港股有一定幫助。另外，市場亦憧憬內地或會加推措施刺激經濟，尤是房地產及消費相關政策。大市在萬八水平整固過後，料可繼續反覆向上，後市有望再挑戰19,000點阻力。