郭家耀：港股可再試萬九關 騰訊有望重上400元
2024年06月06日 10:49
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獨立股評人郭家耀表示，美國最新經濟數據表現參差，市場對聯儲局減息預期升溫，10年期債息回落，隔晚美股納指及標指齊齊破頂。外圍市場做好，對港股有一定幫助。另外，市場亦憧憬內地或會加推措施刺激經濟，尤是房地產及消費相關政策。大市在萬八水平整固過後，料可繼續反覆向上，後市有望再挑戰19,000點阻力。
國家新聞出版署更新2024年進口網絡遊戲審批訊息，共有15款遊戲獲批，當中包括騰訊控股(00700)。郭認為遊戲獲批可提升騰訊盈利能見度，估值水平亦有望水漲船高。事實上，騰訊上季業務雖未有太大驚喜，但部分新遊戲年中才上市，對下半年業績貢獻值得憧憬。另外，雖然其南非大股東有機會再減持股份，但市場已一定程度消化此消息，股價在370港元有不俗支持，在回購行動以及新遊戲上市的消息支持下，後市重上400元難度不大。
美團(03690)即將放榜，郭家耀指出，綜合市場預期其業績表現不俗。不過，內地或會加大監管收費平台規則，市場憂慮對美團盈利有一定影響，股價亦有調整壓力，短期在82元阻力不輕。若然業績公布後確認公司在競爭方面未太受影響，內地對行業監管的消息亦明朗化，股價或有進一步反彈空間。