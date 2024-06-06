調查：超過60%香港企業預計2024年業績改善

一項針對本地企業的調查顯示，儘管面對經濟前景不明朗，超過60%香港企業預計2024年的業績將有所改善，着力降低成本和加強數碼化應用。

大華銀行發表本年度企業展望研究報告(中小企及大型企業)，訪問了550家來自各行各業的企業。報告稱，雖然企業面對運營成本上升和通脹高企等挑戰，惟整體的營商氣氛仍保持積極樂觀；當中更有超過5分之1的受訪企業對目前的營商環境持非常正面態度。

其中，近80%受訪企業考慮在未來三年拓展跨境業務，從而提高盈利、增加收入及提升國際聲譽。在所有中小企和大型企業中，最受歡迎的投資目的地包括中國內地(52%)、台灣(31%)和東盟(31%)；而東盟國家中，馬來西亞(48%)、泰國(40%)和印尼(36%)成為最受關注的市場。

然而，約40%企業在拓展跨境業務時遇到障礙，例如當地監管、合規挑戰、稅務繁複、缺乏人才和難以覓得合適的合作夥伴等。

大華銀行(香港)機構銀行業務主管吳滿輝表示，研究反映香港企業在應對挑戰時展現出韌性，把握新的業務增長機遇。該行將為客戶提供量身定製的金融解決方案，發揮連繫東盟和大中華區的優勢。