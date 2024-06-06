【多相】NOVO LAND第3B期一至三房示範單位曝光

當中，兩房連家具無改動示範單位參照Fiskars第1座18樓C室，實用面積453方呎。室內以「北歐復古磚紅」為主題設計，採用原木裝飾搭配鮮明色彩的布置。單位層與層之間有約2.85米高，客飯廳外連22方呎露台。廚房採以開放式設計。

該單位的兩間睡房設於客飯廳兩側，主人睡房靠窗放置雙人睡床，隔着玻璃趟門連接浴室，設有淋浴間，外連工作平台，該浴室有另一道門通往客廳。設計師將另一間房間布置為兒童房。

至於，三房連家具無改動示範單位參照Fiskars第2A座18樓A1室，實用面積697方呎。布置以淺色為主調，牆身用米白色大理石鋪砌，襯上復古北歐馬賽克地磚。客飯廳開則呈長形，隔着玻璃趟門連接廚房。廚房設有通風窗，櫥櫃及家電齊備，配置洗衣乾衣機、雪櫃、烤焗爐等。客飯廳穿過走廊，到達睡房區。主人睡房位於走廊末端，外連工作平台，並附連主人浴室。

發展商同時開放兩個交樓標準示範單位。一房戶參照Fiskars第1座18樓B室，實用面積303方呎。單位配備 LOCKLY智能電子門鎖，大門旁邊設有高身儲物櫃，櫃面配有手機充電插座。此外，兩房戶以Fiskars第1座18樓H室為藍本搭建，實用面積417方呎，設開放式廚房，櫥櫃內設收納式摺疊餐枱。