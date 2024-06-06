大新銀行私貸全年料錄低單位數增長

大新銀行信用卡及私人貸款業務主管蔡秀琼表示，今年首季該行私人貸款金額按年錄輕微增長，惟由放稅季貸款周期結束，踏入第二季貸款數字按月有所回落；但隨着新產品的推出，同時預期下半年新一季稅貸帶動下，今年全年錄低單位數增長。

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健補充，目前該行私貸的平均息口約4至5厘水平；即使美國今年底前開展減息周期，但由於資金成本問題，估計港元拆息(Hibor)到明年初才有下調空間。

逾期貸款方面，他坦言今年首季有輕微回升，但仍在可控範圍；目前樓市交投增加、樓價回穩，相信今年全年市場不良貸款有所好轉。

該行於今年3月新推出電動車私貸產品，適用於半年內購買的新車。蔡稱，目前相關貸款佔該行整體數字的1成，平均借貸金額為30萬元。她又指，電動車貸有助該行吸納優質新客，同時有助汽車保險進行交叉銷售。

信用卡方面，蔡指港人熱衷外遊，使用該行信用卡海外簽帳增加，當中綁定WeChat Pay HK及Alipay HK等電子錢包帶動首季信用卡交易金額按年增3成。不過，本地飲食業的現表疲弱，她透露，第一季經該行收單的餐飲業營業額按年錄雙位數的跌幅，估計與港人近期外遊數字增加有關。