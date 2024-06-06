有線寬頻：今年廣播界廣告壓力大　營運以進步為目標

行政總裁杜之克（右）及副主席曾安業（左）

他指，「今年廣告在廣播市場有好大壓力，每一個電視台都加緊了經營」。又稱，銷售廣告形式每個電視台都不同，「我們不單純賣收視點，而這模式也愈來愈難令廣告客戶信服」，所以公司採「全媒體策略」，會與廣告商討論內容適用性、娛樂性、對社會效應等。

至於下月開始的奧運，公司已推出廣告套餐兩星期，他說暫時廣告商反應良好，但暫未能透露收到廣告的情況，希望7月會有好消息。

他又指，今年播放奧運會以全媒體型式與其他電視台競爭，包括免費電視頻道、手機應用程式，兩種加起來共6個頻道播放。推廣方面除了社交媒體之外，也會在地鐵車廂內，以及超過10次在商場或其他地區現場推廣。並透露，今年第一季3個免費頻道，觸及觀眾人數升17%，表現好於同業。

旗下電訊網絡業務方面，他表示，過去一年因為交還收費頻道之後，公司可用網絡資源增加，多簽了商業對商業(B2B)客戶。

另外被問到公司燒錢的問題，他謂，較去年燒錢情況收窄。財務總裁郭子健補充，公司維持審慎使用資源做法，在其他收入有進步之餘，今年亦以進步為目標。