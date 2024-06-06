星星地產放售元朗虹方一籃子單位及車位　市值近1.4億

星星地產旗下活化商廈項目元朗虹方，委託代理放售一籃子單位及車位，市值料約1.367億港元。中原(工商舖)工商部劉重興表示，該項目位於宏業南街22號，是次推售單位包括8個單位，其中7個連租約，面積由1,367至3,042方呎。

當中9樓01室為特色單位，面積約1,367方呎，附有86呎露台、另設洗手間及浴室，意向價約1,146萬元，意向呎價近約8,400元。目前每月租金約4.5萬元，新買家可享租金回報率約4.7厘。另1個交吉特色單位為10樓01室，面積約2,422方呎，均屬特色戶，設有面積約1,173方呎露台，現同時進行招租及放售，意向呎價約11,800元，意向呎租則約33元起。

此外，虹方亦趁勢推售一籃子車位，是次出售的21個車位皆分布於1樓，叫價由25萬至150萬元不等。項目全幢共提供129伙，出租率超過九成。資料顯示，今年4月，該廈低層05室，單位面積約2,460方呎，以呎價約8,041元易手。同時，由於屬活化工廈類別，獲地政總署容許的發展用途甚多，現時該廈租戶包括有美容、教會、補習社、中醫、辦公室、跳舞教室及餐飲行業等。