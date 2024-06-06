旺角利奧坊累售2047伙 夥代理行推優惠吸客
2024年06月06日 18:56
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韓家輝（中）、恒基物業代理副總經理李菲茹（左三）、馬泰陽（右四）、布少明（左四）
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊系列項目，迄今已推出5期，並沽出2,047伙，套現逾126億元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，第2期利奧坊．凱岸，及第3期利奧坊．曦岸入伙後，第4期利奧坊．壹隅亦將於第三季起分階段交樓。現正推售第5期利奧坊．首隅。他指，該盤鄰近港鐵奧運站，近月錄得多宗租賃成交。
父親節將至，美聯物業及香港置業推出應節優惠吸引買家。由即日起至6月30日，經上述兩間代理行購入項目指定一手單位的買家，可獲贈價值約1萬港元的「豪華郵輪假期套票」，名額共20個，總值約20萬港元。
美聯銷售策略董事、美聯中國行政總裁及香港置業行政總裁馬泰陽指，樓市全面撤辣後，置業需求強勁，內地買家成為樓市新力軍。市場憧憬下半年有望減息，料對樓市起正面作用，相信本港第二季住宅交投有力挑戰16,500宗水平，按季升約9%。美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，利奧坊系列現時呎租約65至70元水平，收租回報逾3厘。