旺角利奧坊累售2047伙　夥代理行推優惠吸客

父親節將至，美聯物業及香港置業推出應節優惠吸引買家。由即日起至6月30日，經上述兩間代理行購入項目指定一手單位的買家，可獲贈價值約1萬港元的「豪華郵輪假期套票」，名額共20個，總值約20萬港元。

美聯銷售策略董事、美聯中國行政總裁及香港置業行政總裁馬泰陽指，樓市全面撤辣後，置業需求強勁，內地買家成為樓市新力軍。市場憧憬下半年有望減息，料對樓市起正面作用，相信本港第二季住宅交投有力挑戰16,500宗水平，按季升約9%。美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，利奧坊系列現時呎租約65至70元水平，收租回報逾3厘。