港投公司下周三與思謀集團簽署戰略合作

港府於2022年度施政報告宣布成立香港投資管理有限公司(簡稱港投公司，HKIC)，財金官員年初時預告，將於上半年落實若干投資項目。據《東網》所得的採訪邀請，港投公司將於下周三(12日)與港產獨角獸、人工智能(AI)科技企業思謀集團進行戰略合作簽約，似乎是響應中央「新質生產力」的布局。

邀請函中形容，是次簽約儀式為香港政府機構與科技企業戰略合作的重要里程碑，雙方將攜手合作推進大模型創新及應用在大灣區更廣泛地落地，引領區域經濟向更深層次的數位化、智能化轉型。出席嘉賓包括財金官員、港投公司行政總裁陳家齊、思謀集團創始人兼董事長賈佳亞等。

思謀集團成立於2019年12月，全球總部位於香港科學園，早在2021年已晉身為獨角獸企業，即估值超過10億美元的未上市企業，其上市前投資者包括創投基金界「伯樂」紅杉資本、風險投資公司IDG等。該企以先進視覺技術、深度學習和機器視覺作為技術基礎，應用於光學、機械、工業自動化、大模型等技術。

財金官員在今年3月時曾透露，港投公司正管理80億美元資產，惟未有披露資產配置及投資組合。財經事務及庫務局官員去年11月書面回應立法會議員提問時以「投資涉及市場敏感資料」作撐擋箭牌，故不宜披露細節。