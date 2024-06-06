後悔過早沽Nvidia？機智如「女股神」伍德咁樣答...

外媒報道，領導方舟投資(ARK Invest)的「科技女股神」伍德(Cathie Wood)周四(6日)在香港一場經濟論壇上，被問及會否後悔一早沽出英偉達，她表示，該基金在布局AI資產方面仍具優勢，已「大舉投資(AI)新秀」，且方舟較專門的投資組合及旗艦基金仍持有英偉達股票。

據悉，Cathie Wood早於2014年已買入英偉達股票，每股僅約4美元，而Cathie Wood投資旗艦的方舟創新ETF基金直至升上約400美元才沽出，賺幅亦相當驚人。

可惜的是，伍德於2023年英偉達狂升前，已沽出大多數持股。該股自2022年底以來，已大升逾7倍，周三(5日)收報1,224美元，市值一舉突破3萬億美元大關，超越蘋果公司。

伍德表示：「我們對自己說，若英偉達繼續奔馳，必將惠及許許多多其他公司。所以，我們開始物色那些其他公司。」

雖然伍德不認為AI驅動的半導體題材已炒完，惟隨企業評估自身AI策略，會有停頓期。

對於美國息口前景，她認為，今年會見到減息幅度大得出乎眾人意料。因為「滾動的衰退」已橫掃美國，只是隱藏於標題統計數據之下，同時新興市場、瑞士、瑞典及加拿大央行已調低利率。