光大證券國際：美減息可吼歐元英鎊　金價上望2650美元

光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻認為，儘管美國整體通脹走勢符合預期向下，但距離聯儲局2%的通脹目標仍有一段距離，因此美聯儲或需維持現時高利率一段時間，並需密切觀察美國就業和GDP數據情況，預期美國今年底會減息一次，幅度0.25厘。隨着年底美國聯儲局或進行減息，可考慮適時在資產配置加入中港、歐洲股票市場及債券投資。基於美元減息前走勢偏淡，看好美匯指數成份貨幣受惠，建議留意歐元及英鎊，以捕捉中短線升值機會，另看好澳元和金價走勢，油價則轉為中性偏淡。

她解釋，美元走勢在去年10月初升至107.3水平時見52周高位，而美聯儲去年7月最後一次加息後未再加碼，美國通脹率表現反覆，就業數據出現轉差況，故市場預料美國在今年下半年有機會減息，美匯指數橫行偏弱趨勢逐漸形成，預料指數下半年會在102至107水平徘徊。若美匯指數維持在105.5水平以下，或有機會進一步回落至102水平，但提醒要留意國際局勢等因素影響美匯指數波動。

她提到，自中東局勢加劇後，金價年初至今已累升13%，徘徊在每安士2,300美元的心理關口，並有支持，中線預料金價在下半年出現小幅回吐，其後可升至每安士2,650美元水平。油價方面，相信隨着經濟改善，將帶動未來原油需求，估期WTI期油在每桶70至87美元水平徘徊。