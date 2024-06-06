第一城三房劈至600萬沽　6年輸90萬　僅屬高峰期兩房價

藍籌屋苑繼續蝕讓，沙田第一城三房戶減價至600萬元售出，僅屬高峰時期兩房樓價水平，單位約6年帳面貶值90萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯鄭琨指，西灣河嘉亨灣1座高層C室，實用面積約462方呎，兩房間隔，叫價約990萬元，同區用家議價後以約963萬元成交，呎價約20,844元。

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九龍區

●中原蘇冠謙表示，九龍太子道西嘉輝大廈中層A室，實用面積約652方呎，三房間隔，最新以780萬元成交，呎價約11,963元，原業主於2010年8月以593萬元購入，持貨近14年帳面獲利187萬元，升值約32%。

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新界區

●美聯黃錦瀚稱，沙田第一城19座高層A室，實用面積約451方呎，三房間隔，議價後以600萬元承接，呎價約13,304元，原業主2018年以690萬元購入，持貨約6年帳面蝕90萬元，貶值約13%。

●美聯李永康指，青衣藍澄灣2座高層D室，實用面積約690方呎，三房間隔，最初叫價790萬元，及後曾下調叫價，最終獲外區租客租轉買，以650萬元承接，實用呎價約9,420元，累減140萬元，原業主2021年以750萬元購入，帳面蝕100萬元。

●利嘉閣陳志傑表示，房協青衣綠悠雅苑1座高層E室，實用面積約420方呎，一房間隔，放盤不足三星期，原先叫價540萬元，終在未補價第二市場以498萬元成交，呎價約11,857元。

●利嘉閣司徒俊傑稱，葵涌新葵芳花園D座高層8室，實用面積約418方呎，兩房間隔，睇樓當日有4組客人接連前來參觀，單位原先叫價668萬元，終以535萬元成交，呎價約12,799元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，火炭居屋彩禾苑低層5室，實用面積約489方呎，三房間隔，望內園景，放盤半年，未補價第二市場叫價470萬元，最終以408萬元沽出，減價約13.2%，呎價約8,344元。

●中原霍栢雄指，火炭駿景園8座中層F室，實用面積約974方呎，套三房間隔，叫價約1,280萬元，議價後以1,268萬元沽出，呎價約13,018元，新買家為區內家庭客。

●中原黎宗文表示，大圍6月暫錄約8宗二手買賣，金禧花園4座高層B室，實用面積約314方呎，兩房間隔，叫價約538萬元，議價後以463萬元易手，呎價約14,745元，新買家為上車客。

●中原李冠超指，大圍盛世1座南翼高層C室，實用面積約844方呎，套三房間隔，叫價約1,430萬元，議價後以1,260萬元沽出，累減約170萬元，呎價約14,929元，新買家為區內客。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢清水灣Air House別墅，實用面積約16,745方呎，望山景遠海景，連入契花園約27,471方呎，以5.138億元成交，呎價約30,684元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山海典灣3座低層G室，實用面積約491方呎，兩房間隔，叫價約630萬元，日前以593.8萬元易手，呎價約12,094元，新買家為用家。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山銀湖‧天峰6座高層C室，實用面積約1,012方呎，三房間隔，望海景，放盤1年，叫價2,000萬元，以1,400萬元沽售，呎價約13,834元。

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