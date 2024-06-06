屯門項目4示位曝光 堅尼地城新盤開售在即
2024年06月06日 21:34
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屯門大型項目加快推售新一期，4個示範單位首度曝光。堅尼地城樓盤亦密鑼緊鼓準備開售。將軍澳現樓項目獲大手客增購兩伙。
●屯門兆康NOVO LAND第3B期示範單位首曝光
新鴻基地產(00016)旗下的屯門兆康NOVO LAND第3B期，周四(6日)上載售樓說明書至一手住宅物業銷售資訊網，同日向傳媒展示4個示範單位。新地代理總經理陳漢麟表示，項目有機會下周初公布首張價單，戶型盡量覆蓋開放式至三房間隔。
●紅磡THE HADDON預料周五上載銷售安排
恒基地產(00012)發展的紅磡THE HADDON，周四(6日)公布已接獲逾300張入票。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，將於明日(7日)上載銷售安排，有望下周展開首輪銷售。他續指，項目戶型多元化，其中28樓屬鳳凰樓層，有4伙視野廣闊的特色單位，迎合各類別買家。
●堅尼地城吉喆最快周六加推
上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，周四(6日)公布夥同美聯物業及經絡按揭轉介，為買家提供按揭優惠。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，自項目公布首張價單後，市場反應理想，展銷廳至今錄得約1,000個參觀人次，預計最快周六(8日)加推及下周開售。
●旺角利奧坊5期累沽2,047伙
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊系列項目，迄今已推出5期，並沽出2,047伙，套現逾126億元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，第2期利奧坊．凱岸，及第3期利奧坊．曦岸入伙後，第4期利奧坊．壹隅亦將於第三季起分階段交樓。現正推售第5期利奧坊．首隅。
●沙田瓏珀山第2期單日錄3宗成交
新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山第2期，自減價後交投不斷，今(6日)連沽3伙，成交總額涉逾5,719.1萬元。當中，King Tower 2的8樓B室，實用面積948方呎，三房間隔，連同1個車位以1,579萬元成交，呎價約16,656元。買家另可享現金回贈及優惠。
●將軍澳海茵莊園獲大手客再增購兩伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周四(6日)連沽兩伙一房戶，買家曾於上周與家人購入6伙。故連同上周計，該家族合計斥資逾4,085萬元掃入8伙，戶型均為開放式及一房間隔。最新沽出的單位包括2座30樓C6室，實用面積280方呎，成交價537.2萬元，呎價19,186元。
●啟德天瀧獲批入伙紙
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周四(6日)公布獲批入伙紙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，現正準備項目的現樓示範單位，計劃短期內對外開放。項目開售至今累售61伙，套現逾26億元。
●啟德MIAMI QUAY I一房呎售22,556元
由會德豐地產，恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作的啟德MIAMI QUAY I，周四(6日)以710.5萬元沽出第3座9樓H室，實用面積315方呎，一房間隔，呎價約22,556元。該盤約3周售出32伙，套現近3.96億元。
●何文田天鑄第1期三房成交價3,614萬元
新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄第1期，今(6日)通過招標沽出第7座29樓D室，實用面積1,213方呎，三房連儲物室間隔，成交價3,614.8萬元，呎價約29,800元。
●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH連平台戶呎售21,973元
恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，周四(6日)以487.8萬元售出29樓E室，實用面積222方呎，開放式間隔，連154方呎天台，呎價約21,973元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期連沽兩伙特色戶
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，今(6日)錄得兩宗特色戶成交，涉額逾1,235萬元。當中，第6A座1樓B9室，實用面積424方呎，兩房連儲物室間隔，連146方呎平台，成交價617.44萬元，呎價約14,562元，買家可享逾10%現金回贈。