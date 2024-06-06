屯門項目4示位曝光 堅尼地城新盤開售在即

屯門大型項目加快推售新一期，4個示範單位首度曝光。堅尼地城樓盤亦密鑼緊鼓準備開售。將軍澳現樓項目獲大手客增購兩伙。

●屯門兆康NOVO LAND第3B期示範單位首曝光

●紅磡THE HADDON預料周五上載銷售安排

●堅尼地城吉喆最快周六加推

上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，周四(6日)公布夥同美聯物業及經絡按揭轉介，為買家提供按揭優惠。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，自項目公布首張價單後，市場反應理想，展銷廳至今錄得約1,000個參觀人次，預計最快周六(8日)加推及下周開售。

●旺角利奧坊5期累沽2,047伙

●沙田瓏珀山第2期單日錄3宗成交

●將軍澳海茵莊園獲大手客再增購兩伙

●啟德天瀧獲批入伙紙

●啟德MIAMI QUAY I一房呎售22,556元

●何文田天鑄第1期三房成交價3,614萬元

●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH連平台戶呎售21,973元

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期連沽兩伙特色戶