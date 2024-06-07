東方日報B1：全球晶片股輪流破頂　英偉達曾越3萬億美元

半導體是科技得以日新月異的物資，既是地緣政治的角力場，也是資本市場寵兒。近期多家晶片巨頭如英特爾(Intel)和超微半導體(AMD)爭相發布人工智能(AI)晶片新產品，風頭仍不及龍頭英偉達(Nvidia)，資金跟紅頂白下，英偉達股價周三收升5.16%，一舉超越了剛重返3萬億美元市值蘋果公司(Apple Inc.)，成為市值全球第二大的上市公司，直追同靠AI發圍的「一哥」微軟(Microsoft)！隨着晶片軍備競賽白熱化，未來半導體行業對資本市場的影響力有增無減。

AI令整個半導體產業遇上難得一見的順風，受惠者自然遠不止英偉達。其首席代工生產商、晶圓廠龍頭台積電，股價周四亦刷新了歷史新高，盤中一度高見899元新台幣，年初迄今累計升幅已超過50%，連帶台灣股市再度破頂。英偉達行政總裁黃仁勳亦提到台積電產品加價一事，直言「我認為台積電的產品價格太低了，以台積電對全世界及科技行業的貢獻，從財報來看是委屈了。」言下之意就是坦然地接受了台積電加價的決定。

正如英偉達帶挈台積電，台積電作為荷蘭光刻機生產商ASML的大客戶，同樣也拉了上游供應商一把。ASML近日股價表現勢如破竹，擠下奢侈品集團LVMH，成為歐洲第二大市值公司，僅次同樣處於風口的丹麥「減肥神藥」生產商諾和諾德，周四續漲最多3%，觸及972歐元的歷史新高。

基金經理認為，英偉達是少數AI生意前景明朗的AI企業；華爾街大行主流意見亦繼續唱好，其中美銀證券維持1,500美元的目標價，預計其產品需求繼續穩健。

然而，市場亦並非一面倒看好，如著名基金經理、Ark Investment創始人伍德去年初已拋售了所有英偉達持股，理由是其估值太高，現在仍不為所動，重申投資其他AI概念股更好。要留意，據報美國監管機構達成一項協議，繼續對英偉達、OpenAI和微軟在AI行業的領導地位進行反壟斷調查。

眼見海外的半導體企業所向披靡，內地亦打算加大投資追趕。消息指，剛成立的第三期「大基金」(國家集成電路產業投資基金)籌資金額將超過官方披露的475億美元。有大基金的顧問委員會成員稱，新的「大基金3.0」將以10年為期，比先前兩輪大基金的5年周期更長，甚至變成「大基金3.5」。此舉目的在於未來10年內，於有限的窗口期內注入更多資金，以打造世界級的半導體企業。

除了半導體產業以外，美國亦積極在其他領域推動國際聯盟，擴張勢力。外媒報道，美國、歐盟、日本、印度、南韓已組成一個由官方及民間組織協作的「生物製藥聯盟」，各參與者同意就政策、法規、研發支援政策等加強溝通協調。另外，美、日、韓亦舉行了經濟安全對話，決定共同探索關鍵礦產領域的投資方案，並探討在供應鏈、關鍵新興技術、數碼化及基礎設施安全5大領域的合作方案。