【東方日報產評】科技戰在在需財　股市頓成大賭場

正當全球經濟陷入低增長的漩渦中，去年美企推出生成式人工智能(AI)產品引爆AI投資熱潮，成為本輪全球科技戰與投資新經濟的熱門主題。市場預計，未來圍繞AI的晶片、運算設備等方面需求甚殷，各地科企參與這場AI軍備競賽，得使出渾身解數加快資本投入以全面提速研發，搶攻市場主導地位，股市就成為「抽水池」。問題是，科研的推演與應用結果難料，巨量資金最終有幾多能換來豐碩成果，大家都沒有水晶球，股市過度炒作就成了「大賭場」。所謂「有智慧不如趁勢」，跟風炒作無可厚非，惟投資者樂在其中的同時，別忘掉風險管理。

3年疫情對全球經濟造成嚴重損失。隨着疫情過去，貨幣政策趨向正常化，高息與通脹環境，加上疫情期間一定程度改變了商業與消費模式，頓令傳統產業面對不同挑戰，難以再展現昔日的高增長，結合中美博弈下全球產業鏈大洗牌、人口老化等問題，頓令全球經濟陷入低增長困境，傳統企業融資需求不足，資本市場也缺乏新題材，要延續量寬下的利好景氣，必須為經濟注入新元素來作刺激。

中美博弈下，兩強都積極爭取主導未來創新技術標準的話語權，動用大量國庫資源來支持晶片業發展，而掌握技術發展方向的科技巨企就成為得益者，風頭蓋過所有傳統產業巨企，券商爭相提升估值，股價升完可以再升，少數科企巨頭就能頂着美股估值不斷衝頂，延續資本市場榮景。部分中資科技巨企近日亦嘗試發行可換股債券融資測試市場水溫。

要知道，企業資本開支狂潮，既是實力的體現與大膽的嘗試，也是歷史性的市場賭博。科企投資雲端、網絡、AI都須投入大量資本開支，全球一年涉額可能上千億元計，惟一時間的蜂擁投資，研發進程、應用的效益不無變數，更可能導致基礎設施過度建設，消弭承諾的未來利潤。

本身憑現有業務坐擁巨利的美國科技巨企，具備資本投入的優勢，也成為行業興衰的風向儀，受惠這些巨企瘋狂增加資本開支的供應鏈商(包括具有研製高端晶片能力的晶片代工和相關設備供應鏈)，自能迎來未曾有過的大好景。至於更多初創企業，由零開始處於科研階段，缺乏收入，要應付資本開支，突圍而出，就得靠概念支持，少數科技巨企領着行業估值繼續向高處走，就成為產業大大小小企業在資本市場吸金的重要支持。可說到底，能開花結果成明日贏家相信只是極少數，也意味着眼前的資本開支狂潮伴隨着的是機遇與陷阱。

得謹記，企業不論大小，瘋狂砸錢投入資本開支，不一定能百分百達到投資目標。這些年Facebook母企Meta投資元宇宙的慘蝕經驗就是例子，畢竟創新科技並沒往績可參考，而地緣政治角力，技術標準趨向半球化發展，也限制新技術的全球化應用。除了極少數掌握高端技術與高端製造能力、背負着國家產業戰略的科技巨企可說是不能倒之外，其他無數新興科企，資本投資離不開風險與回報的商業考量，追風逐浪之際也得保持頭腦清醒。