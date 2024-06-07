陸秉鈞：美非農數據將成後市關鍵 港股兩板塊可吼
2024年06月07日 06:00
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久未論及港股。近日恒指走勢失去5月初的強勢，自19,700開展了調整，18,000點附近才短暫止跌。儘管調整幅度較大，但與年初底位比較仍然上漲不少，在基本面沒有過多改變的情況下，要再次大幅上漲，需要再有一些新的強勁政策公布或大型主題，但港股目前始乎兩者都不具備。
國際方面，美國通脹數據雖然受控，但仍然未能回到聯儲局2%的目標水平，所以市場一直傾向相信，美國今年下半年會在較後時間才進行首度減息，減息次數也不多。然而，近來美國經濟正陷入失速，勞動市場愈來愈疲弱，周二公布的JOLTS職位空缺下跌至805.9萬位，不但差於市預期，更是創下2022年以來的最低水平；周三公布的ADP就業人數為15.2萬位，也差於17.5萬位的預期。多個維度的數據顯示，美國就業情況正在惡化。目前市場最關注的，將會是香港時間本周五晚上8點半公布的非農數據，此數據本身已經有高度的重要性，而在當刻大家關注就業情況下，若果此數據也明顯差於預期(預測為18.5萬)，將會很大機會迫使美聯儲考慮將首度減息的時間提前，今年減息的次數也有機會多於共識預期。
若然美聯儲決定將減息時間提前至7月，將有可能會對市場掀起新一輪震盪，包括國際資金進出港股的決定，為恒指帶來新一輪的變化。這也或許可以解釋為甚麼恒指在6月開局多次突碰18500點都無功而還，但又沒有往下跌的原因。相信資金也是希望等待一個較為明確的信號。
不過，港股市場內的資金還是持續找機會進行炒作。暑假將至，出行概念將成為一話題，國內游特別受惠，內地旅遊出行股有可能有炒作空間。而近日板塊的相關龍頭股像美團(03690)、攜程(09961)公布的數據顯示，第二季度營運數據亦相當不俗，業務表現較往年同期有顯著增長，攜程甚至超越疫情前水平，顯示基本面支持度足夠。相關股份中長線走勢一直良好，唯近月出現顯著調整，反而提供吸納空間，建議關注。
另一個值得關注的板塊是貨櫃製造股。航運股受到紅海事件的影響，供需陷入於結構性問題，短期難以解決，航運股基本面良好，惟相關股份短期升幅甚大，資金另覓相關的投資機會，往下游延伸。貨櫃製造股像勝獅貨櫃(00716)、中集集團(02039)甚至中遠海發(02866)等，將會有機會受惠追落後概念。喜愛炒賣的讀者也值得留意。
惟炒作板塊輪動，熱錢來得快也去得快，若然行情有變，調整也可以較大，入市時要設止蝕位，心態應是以小量損失空間博一個大浪的概念去進行入場炒作。
富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)