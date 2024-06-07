陸秉鈞：美非農數據將成後市關鍵　港股兩板塊可吼

久未論及港股。近日恒指走勢失去5月初的強勢，自19,700開展了調整，18,000點附近才短暫止跌。儘管調整幅度較大，但與年初底位比較仍然上漲不少，在基本面沒有過多改變的情況下，要再次大幅上漲，需要再有一些新的強勁政策公布或大型主題，但港股目前始乎兩者都不具備。

國際方面，美國通脹數據雖然受控，但仍然未能回到聯儲局2%的目標水平，所以市場一直傾向相信，美國今年下半年會在較後時間才進行首度減息，減息次數也不多。然而，近來美國經濟正陷入失速，勞動市場愈來愈疲弱，周二公布的JOLTS職位空缺下跌至805.9萬位，不但差於市預期，更是創下2022年以來的最低水平；周三公布的ADP就業人數為15.2萬位，也差於17.5萬位的預期。多個維度的數據顯示，美國就業情況正在惡化。目前市場最關注的，將會是香港時間本周五晚上8點半公布的非農數據，此數據本身已經有高度的重要性，而在當刻大家關注就業情況下，若果此數據也明顯差於預期(預測為18.5萬)，將會很大機會迫使美聯儲考慮將首度減息的時間提前，今年減息的次數也有機會多於共識預期。

若然美聯儲決定將減息時間提前至7月，將有可能會對市場掀起新一輪震盪，包括國際資金進出港股的決定，為恒指帶來新一輪的變化。這也或許可以解釋為甚麼恒指在6月開局多次突碰18500點都無功而還，但又沒有往下跌的原因。相信資金也是希望等待一個較為明確的信號。

惟炒作板塊輪動，熱錢來得快也去得快，若然行情有變，調整也可以較大，入市時要設止蝕位，心態應是以小量損失空間博一個大浪的概念去進行入場炒作。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)