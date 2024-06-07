姚浩然：港股繼續區間上落 美團120元阻力不輕
2024年06月07日 10:38
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
亨達財富管理董事總經理姚浩然指，美國首季經濟增長有減慢跡象，但如果即將公布的非農就業數據有改善，則美股仍有機會向上突破，納指及標指有望再創高位。事實上，在經濟數據參差下，市場對下半年減息預期升溫，聯儲局亦正縮減買債規模，均利好投資市場，料美股今年不會太差，標普500年底目標維持5,800點至6,000點。至於港股相對牛皮，市場仍然憧憬內地再有支持經濟措施出台，而不少股份經過一輪升浪，估值已處合理水平，大市再升有難度，恒指料在18,000至18,900點上落。
歐洲央行減息，市場憧憬美國聯儲局未能可能亦減息，有利經濟前景，隔晚國際油價上升。姚認為油價早前跌過龍，中長線料在75至85美元上落。而油股股息率仍吸引，其中中國海洋石油(00883)回落至20港元邊可以考慮，中國石油股份(00857)則可在7.7元先下第一注。
美團(03690)首季收入按年增長25%，經調整盈利亦升36%，好過市場預期。姚浩然認為，美團預期市盈率約18倍，估值不算貴，但早前有傳公司發行可換股債券(CB)，若消息證實，對股價或有一定沽壓，料升至120元阻力不輕，宜待110元樓下買入才有值博率。