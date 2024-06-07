姚浩然：港股繼續區間上落　美團120元阻力不輕

亨達財富管理董事總經理姚浩然指，美國首季經濟增長有減慢跡象，但如果即將公布的非農就業數據有改善，則美股仍有機會向上突破，納指及標指有望再創高位。事實上，在經濟數據參差下，市場對下半年減息預期升溫，聯儲局亦正縮減買債規模，均利好投資市場，料美股今年不會太差，標普500年底目標維持5,800點至6,000點。至於港股相對牛皮，市場仍然憧憬內地再有支持經濟措施出台，而不少股份經過一輪升浪，估值已處合理水平，大市再升有難度，恒指料在18,000至18,900點上落。