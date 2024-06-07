萊坊：過去12個月全球超級豪宅銷量創3年低　港仍錄132宗

萊坊全球超級豪宅季度報告指出，在2024年第一季，追蹤的全球11個城市共錄得426宗樓價1,000萬美元以上(折合逾7,800萬港元)的豪宅成交，較去年第四季的365宗增加約16.7%，惟比較2023年第一季的482宗成交下跌約11.6% 。

該報告又顯示，截至今年3月底的過去12個月內，該批城市共錄得1,618宗超級豪宅成交，為3年以來最低的年度成交量。

雖然成交宗數下跌，但今年首季超級豪宅銷售額達約80.44億美元，為2023年第二季以來最高銷售額。

就該批城市中，杜拜以105宗交易再次成為最活躍的超級豪宅市場，其次是紐約有56宗，棕櫚灘亦佔47宗。杜拜的銷售額也高約17.36億美元，遠高其他城市。

在亞洲區，香港為最活躍的超級豪宅市場，截至今年3月的12個月內錄得132宗，新加坡則錄得88宗。而兩地今年首季亦分別錄得36宗及19宗成交，按季分別上升約1.4倍及未有變化。至於上季銷售額本港有約9.88億美元，新加坡只有約2.49億美元。

萊坊全球研究部主管Liam Bailey表示，杜拜作為超級豪宅物業樞紐的崛起，有助於支撐全球價值1,000萬美元以上的房地產銷售。在主要市場中，杜拜、倫敦、紐約和日內瓦的超級豪宅銷售額仍高於疫情前的水平，有助於推動全球銷售步伐。

該公司高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指出，香港的超級豪宅銷售量按季大增主要是因為該類物業樓價，與之前2021年第三季樓價高峰比較已下跌約5至10%，加上政府全面撤銷辣稅有關。市場上有更多海外買家和投資者希望以低價買入標誌性的超級豪宅，帶動整體需求。然而，由於現時市場的購買力仍然有限，除非下半年開始減息，否則高銷售量可能無法持續。