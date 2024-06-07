建銀國際︰港股迎來「熊牛轉換」　下半年料高見22500點

港股上半年表現先低後高，展現出不初的勢頭，只可惜近日市場又再出現回調。建銀國際證券研究部首席策略師、董事總經理兼研究部主管趙文表示，市場在過去的一段時間內升幅比較急，短期獲利回吐也是正常。惟他認為「18,000點左右的支持還是比較強」，如果能夠站穩該水平，將會是港股「真正完成熊牛轉換的重要標誌。」

展望下半年，他對港股波動區間的預測為17,500至22,500點，其中22,500點的估算是基於全年接近10%的盈利增長、約11倍的市盈率(PE)估值得出。

他表示，近期港股的反彈並非傳統意義上的熊市反彈，反而更像是熊市結束。在他看來，最近一輪的熊市已經2022年10月首次觸底，並且在今年初二次探底。他又引述自80年代以來的歷史數據，指出過往主要熊市的持續時間大約為35至37個月，而且同樣有大機會二次探底。「這次熊市也非常符合以往中長期熊市的特徵，所以它的持續時間是37個月。」

另外，上半年港股反彈值得關注的一個趨勢，是升勢動力並非來自本地的存量資金。透過與駐港的中外企業交流，他留意到一些原先投資於美國、日本及其他周邊市場的資金回流。

與此同時，外資機構正逐步改變對中國經濟的悲觀看法。今年初大部分外資機構仍預估今年經濟增長只有4.5%左右，但不論是國際貨幣基金組織(IMF)，還是主流國際投行如今都上調了預測至貼近於5%。

他認為當港股完成熊牛轉換後，下半年估值有進一步向上空間。估值擴張不單來自風險情緒修復、風險溢價的回落，而且美國下半年減息亦會推動無風險利率下降，從而推升估值。

在投資部署方面，他建議繼續持有高股息藍籌和貴金屬礦業股，同時可以有策略地揀選互聯網、科技、消費及製造業出海龍頭。