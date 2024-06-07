【打風開市】業界：有助港市場與世界接軌　望初期寬鬆監管

他指出，其他主要市場都能在惡劣天氣下交易，而且香港資本市場有大量環球投資者參與，不少在港上市的公司亦同時於內地及海外掛牌，故本地、內地及國際投資者都不希望基於本地天氣情況而失去投資機會，相信有關措施落實，將有助香港市場進一步與其他環球市場接軌，加強互聯互通銜接發展，無論對於投資者或業界均為有利。

他又形容業界「翹首以待」期望落實有關安排，過去幾年應對疫情的經驗，和近年的多項電子交易系統及商業方案提升，業界普遍已有相關經驗及舉措可配合在惡劣天氣下開市，現在是適當時機去推行。同時坦言，部分券商對惡劣天氣下營業有顧慮，即使港交所會為業界預留充足準備時間，政府亦會提供所需支援幫助個別小型券商順利過渡，但仍期望監管機構能體諒不同規模的金融服務機構，需要不同時間作適應，在措施推出初期寛鬆處理。