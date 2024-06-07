m18講場：申報時填錯code 聯交所披露竟成恒地大股東？
2024年06月07日 20:00
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聯交所股權披露向來是東網記者需要密切關注的網頁，該網頁主要由公司管理層或持股5%以上的大股東申報其持股變動，對公司來說是股價敏感資料，但其實過往出錯個案亦不少，例如股數或股價有錯，需要申報的一方另外以修訂版申報來修正。不過最新這宗出錯卻令人瞠目。
話說記者於周五(7日)注意到本地藍籌地產股恒基兆業地產(00012)有一項股權披露，涉及一名為馬曉毅人士於恒地的股權於周一(3日)由0大增至26%！雖然沒有申報購入價，但若以恒地市值1,101億港元計算，26%涉資逾286億元！究竟馬曉毅為何人有如此實力，入主恒地成為大股東？
經多方查證後，東網證實馬曉毅女士「填錯code」，誤將1102環能國際，錯填為12恒地，才致上述嚇人的笑話。事件涉及環能國際發行新股份以進行債務資本化，馬女士為債權人股東之一。以環能國際每股0.11元計，馬女士的3.74億股市值約4,100萬元。
事件亦凸顯聯交所網頁或申報機制背後的資訊科技落後，未能在股份編號和公司名稱兩者有衝突時發現錯誤。希望聯交所未來會有明顯的改進。