m18講場：申報時填錯code　聯交所披露竟成恒地大股東？

聯交所股權披露向來是東網記者需要密切關注的網頁，該網頁主要由公司管理層或持股5%以上的大股東申報其持股變動，對公司來說是股價敏感資料，但其實過往出錯個案亦不少，例如股數或股價有錯，需要申報的一方另外以修訂版申報來修正。不過最新這宗出錯卻令人瞠目。

經多方查證後，東網證實馬曉毅女士「填錯code」，誤將1102環能國際，錯填為12恒地，才致上述嚇人的笑話。事件涉及環能國際發行新股份以進行債務資本化，馬女士為債權人股東之一。以環能國際每股0.11元計，馬女士的3.74億股市值約4,100萬元。

事件亦凸顯聯交所網頁或申報機制背後的資訊科技落後，未能在股份編號和公司名稱兩者有衝突時發現錯誤。希望聯交所未來會有明顯的改進。