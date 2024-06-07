樓市蝕唔停　銀湖‧天峰三房4年損手145萬

樓市蝕讓成交不絕，馬鞍山銀湖‧天峰三房連套房單位以1,335萬元易手，原業主持貨約4年帳面損失約145萬元，單位貶值約9.8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蔡玉峰表示，鰂魚涌南豐新邨10座中層B室，實用面積約391方呎，兩房間隔，原叫價約515萬元，議價後以510萬元獲承接，呎價約13,043元。原業主於2014年8月以約494.68萬元購入上述物業，是次轉手帳面僅獲利約15.32萬元，只輕微升值約3.1%。

●中原黃雪飛稱，西半山怡基閣中高層B室，實用面積約719方呎，三房連套房間隔，以1,560萬元放盤，累減160萬元或約一成，以1,400萬元沽出，呎價約19,471元。

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九龍區

●中原吳國豪表示，紅磡黃埔花園本月暫錄3宗成交，屋苑4期6座高層D室，實用面積約714方呎，三房連套房間隔，以900萬元成交，呎價約12,605元。

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新界區

●中原黎宗文表示，沙田溱岸8號錄本月首宗成交，屋苑1座低層A室，實用面積約1,250方呎，四房連雙套房間隔，開價約2,200萬元，議價後以1,968萬元易手，呎價約15,744元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城45座低層B室，實用面積約304方呎，兩房間隔，原叫價468萬元，最終以418萬元沽出，呎價約13,750元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山銀湖‧天峰2座中層A室，實用面積約980方呎，三房連套房間隔，議價後以1,335萬元易手，呎價約13,622元。原業主於2020年以1,480萬元購入單位，持貨約4年帳面蝕讓約145萬元，單位貶值約9.8%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山曉峯灣畔3座高層B室，實用面積約510方呎，兩房間隔，放盤3個月減價50萬元，以680萬元沽出，呎價約13,333元。原業主於2017年12月購入單位，持貨近7年帳面虧蝕40萬元，單位貶值約6%。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山海栢花園4座中層F室，實用面積約567方呎，三房間隔，放盤4個月累減25萬元，以805萬元獲承接，呎價約14,198元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢大埔仔村單號全幢屋村屋，建築面積約2,100方呎，四房間隔享山景，連約700方呎天台，成交價1,728萬元，呎價約8,229元。原業主於2016年7月以1,808萬元購入上址，持貨約8年帳面虧蝕80萬元，單位跌價約4%。

●中原蔡天賜指出，粉嶺御皇庭3座中層F室，實用面積約553方呎，兩房間隔，開價約618萬元，減至580萬元易手，呎價約10,488元。

●利嘉閣梁均耀指出，青衣灝景灣6座中層D室，實用面積約531方呎，兩房間隔望園景，原以800萬元放售，最終以750萬元成交，呎價約14,124元。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天頌苑M座高層2室，實用面積約596方呎，三房間隔，減價約16.2萬元，以433.8萬元未補價第二市場價售出，呎價約7,279元。

●中原關偉豪稱，將軍澳日出康城首都2座右翼中層C室，實用面積約679方呎，三房連套房間隔，望內園景，以738萬元易手，呎價約10,869元。

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