紅磡新盤下周二開售 堅尼地城樓盤錄超購
2024年06月07日 21:33
東網電視更多新聞短片
市區新盤銷售部署進入最後直路，紅磡項目落實下周二展開首輪銷售，出售63伙。而堅尼地城樓盤首日收票，即錄超額認購。
●紅磡THE HADDON下周二首輪賣63伙
恒基地產(00012)發展的紅磡THE HADDON，周五(7日)上載最新銷售安排，安排於下周二(11日)作首輪銷售，以價單形式發售63伙，折實平均呎價約19,245元。將發售的單位包括43伙一房戶，15伙兩房戶及5伙三房戶，折實售價由481.23萬至852.66萬元。另有5伙特色戶安排於下周三(12日)起招標出售。
●堅尼地城吉喆首日收約130票
上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，今(7日)正式開始收票。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目首日錄得約130張入票，按首張價單提供50伙，已錄超額認購約1.6倍。該盤最快今日加推，下周開售。
●NOVO LAND第3B期最快下周二開價
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND的基座商場NOVO WALK，周五(7日)正式開始試業。新地代理租務副總經理孫雅茵指，現時商場整體出租率100%，預計首年營業額逾2億元。新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND第3B期最快下周二開價，首張價單將盡量涵蓋多種戶型。
●屯門飛揚擬增設小巴循環路線
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，將於周日(9日)減價出售28伙，部分屬重售單位。發展商於今(7日)公布為住戶專設兩條小巴循環路線。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，小巴循環路線由屋苑分別往返屯門公路轉車站及屯門市中心，總站將設於飛揚屋苑內。
●石硤尾緹外四房連雙車位逾2.5億元沽
嘉里建設(00683)石硤尾龍駒道3號緹外，於周五(7日)招標售出第3座5樓A室，實用面積4,483方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，連同兩個停車位以2.558億元售出，呎價約57,060元。該盤於兩周內共錄得4宗成交。
●啟德維港1號兩房售886萬元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周五(7日)錄得2A座18樓G室的成交，實用面積482方呎，兩房連開放式廚房間隔，以886.9萬元成交，呎價約18,400元。
●啟德MIAMI QUAY I下周二賣50伙
由會德豐地產，恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作的啟德MIAMI QUAY I，上載最新銷售安排，將於下周二(11日)以價單及先到先得形式發售50伙。項目同日修訂價單，最新引入「 送春迎夏邁阿密」現金回贈，購入指定單位可享介乎1萬至10萬元的現金回贈。
●將軍澳海茵莊園高層開放式戶呎售18,878元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，今(7日)沽出1伙高層開放式戶，為2座38樓C1室，實用面積245方呎，成交價462.5萬元，呎價約18,878元。
●港島南岸第2期揚海頂層戶售4,700萬元
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周五(7日)以4,700萬元沽出第1B座32樓C室頂層戶，實用面積1,000方呎，三房間隔，連992方呎天台，呎價為47,000元。
●大埔白石角海日灣連天台特色戶成交價4,767萬元
大埔白石角海日灣於今(7日)招標沽出COURT A 第1座17樓及天台B室，實用面積2,150方呎，三房間隔，連2,559方呎平台，成交價4,767.4萬元，呎價約22,174元。