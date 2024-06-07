紅磡新盤下周二開售　堅尼地城樓盤錄超購

市區新盤銷售部署進入最後直路，紅磡項目落實下周二展開首輪銷售，出售63伙。而堅尼地城樓盤首日收票，即錄超額認購。

●紅磡THE HADDON下周二首輪賣63伙

●堅尼地城吉喆首日收約130票

上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，今(7日)正式開始收票。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目首日錄得約130張入票，按首張價單提供50伙，已錄超額認購約1.6倍。該盤最快今日加推，下周開售。

●NOVO LAND第3B期最快下周二開價

●屯門飛揚擬增設小巴循環路線

●石硤尾緹外四房連雙車位逾2.5億元沽

●啟德維港1號兩房售886萬元

●啟德MIAMI QUAY I下周二賣50伙

●將軍澳海茵莊園高層開放式戶呎售18,878元

●港島南岸第2期揚海頂層戶售4,700萬元

●大埔白石角海日灣連天台特色戶成交價4,767萬元

大埔白石角海日灣於今(7日)招標沽出COURT A 第1座17樓及天台B室，實用面積2,150方呎，三房間隔，連2,559方呎平台，成交價4,767.4萬元，呎價約22,174元。