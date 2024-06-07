美股偏軟　道指挫43點　GME暴跌22%後反彈

美國勞動力市場數據異常強勁，加上薪酬增長幅度超預期，導致市場對聯儲局的減息預期降溫。美股3大指數周五早段受壓，道指跌43點，報38,842點；標指跌13點，報5,339點；納指跌70點，報17,102點。

企業消息方面，「迷因股」GameStop(GME)公布了截至5月4日止財季的業績，期內收入按年大跌28.72%至8.81億美元，虧損3,230萬美元，遜預期，業績表現一如以往地差。不過，曾經在3年前帶領散戶爆買GME「挾淡倉」的美國網絡財經紅人Keith Gill預告即將舉行網絡直播。

此前他亦在網上發布了疑似大手買入GME的交易倉位，包括GME在內的各大「迷因股」再次獲市場炒作。不過，Gill這次的行動亦有可疑之處，包括資金來源成疑。GME股價周五盤前曾飆約30%，可是隨着公司宣布擬在上月配售4,500萬股的基礎上，再配售7,500萬股，市場霎時冷靜下來，甫開市即暴跌22%，低見36.2美元，其後又迅速反彈。

另外，美國網約車公司Lyft的管理層於投資者日透露，預期未來3年總預訂金額的複合增長率約為15%，並且預計其廣告業務未來將會實現極快的增長。該公司目前容許廣告客戶在Lyft的應用程式(App)、車內的平板電腦，以及車頂的數碼屏幕上投放廣告。Lyft股價早段曾升5.19%，高見16.51美元。

展望後市，摩根士丹利財富管理投資總監Lisa Shalett預期，下半年美股可延續升勢，但潛在升幅有限，因為今年企業盈利改善已很大程度反映了在目前股價水平，投資者甚至開始把對明年增長的預期也納入考慮因素中。在這之前，一直唱淡美股的摩根士丹利賣方部門的投資總監Michael Wilson已改變立場，把標指預測目標上調至5,400點。