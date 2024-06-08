東方日報B1：華出口升7.6%　4個月最勁

受惠全球需求反彈及內地工業穩定產出，中國5月出口增速加快，以美元計價，按年升7.6%，升幅為今年1月後最勁，因上月進口增速放緩至1.8%，導致上月貿易順差(貿易盈餘)擴至826.2億美元，亦是4個月新高。分析指，汽車出口持續成為強勁的出口動力，隨着美國對內地進口電動車加徵100%關稅於8月生效，及歐盟臨時關稅據報也將於7月生效，或進一步提振本月內地出口數據，惟下半年外貿對華經濟增長的貢獻或將下降。

在中方增強人民幣匯率彈性的背景下，5月出口以人民幣計價的增長更為猛烈，按年急增11.2%，創去年4月後最大升幅；上月進口仍增5.2%，但低過市場預期。因此，多數經濟學家均預計，短期內中國出口的偏強走勢將持續，包括本周初已調升全年內地出口增長預測0.7個百分點至3.2%的投行野村。

該行預期，受低基數影響，6月華出口增幅將更進一步，並可能在未來數月保持高企。除了內地工業生產者出廠價格指數(PPI)持續下跌帶來價格競爭力之外，美國已計劃及歐盟語帶威脅加徵關稅所帶來的一些前置性因素，短期內可能續推動華出口增長。美國作為中國第三大貿易夥伴，單計5月內地貨出口至美國的規模達440.15億美元，按年增3.61%，按月亦升5.25%。

對於反映內需疲弱的進口表現參差，荷蘭國際集團(ING)銀行大中華區首席經濟師宋林認為，主因進口需求仍集中在少數產業，例如基於新能源汽車產業的需求，今年首5個月用美元衡量的銅類和汽車零件金額各增11.6%及6.1%。大宗商品等部分能源進口額卻出現收縮，煤、天然及合成橡膠分別挫10.5%及8.8%，且鑑於內地汽車產業崛起，向內地進口的汽車量不出其所料大減15.5%。

野村補充，去年同期較高基數亦影響上月整體進口，但在當前環球科技熱潮形勢下，料按月增長勢頭可望保持強勁。宋林亦提到，中國外貿數據愈來愈明顯地反映出科技產業的上行周期，首5個月高新技術產品進口金額按年增11.9%，而積體電路亦升13.1%；同時，來自南韓及台灣的進口增長維持良好，按年各升18.8%與17.46%。

儘管5月外貿數據勢大力支撐內地第二季國內生產總值(GDP)增長，惟宋林提醒，隨着加徵關稅措施實施，貿易環境可能持續面臨阻力。一旦有西方國家對華推行更激進的關稅措施，市場通常將50%以上的關稅作為觀察的門檻，不排除有機會衍生出報復行動和貿易摩擦升級。故該行對今年下半年內地外貿前景保持謹慎態度，進出口對內地經濟增長貢獻更有機會因此回落。