日本外儲上月縮474億美元　證券挫半成破紀錄

日本當局多次入市干預日圓匯價，令外匯儲備大為縮水！日本財務省昨日公布，截至5月底止國家外匯儲備餘額為1.23萬億美元(逾9.5萬億港元)，按月減少474億美元或3.7%。其中，以證券形式存放的外儲減少504億美元最多，減幅5.1%亦創歷史新高，分析相信是當局大量拋售美債套現買入本幣所致，然而外儲急降的「底牌」已露，勢將削弱當局未來穩匯的能力。

財務省周二首次承認於4月26日至5月29日干預匯市，動用總金額為9.7885萬億日圓(約4,914億港元)。市場更進一步估計是在4月29日和5月2日進行了干預。日圓兌每美元匯價昨日曾微升約0.07%至155.49，兌港元約5.02算。

事實上，日本外匯儲備已連續兩個月下降，是次降幅僅次於2022年9月，當月當局亦實施大規模買入日圓、賣出美元干預匯市。日本財務大臣鈴木俊一表示，最近進行的外匯干預是為了抑制過度波動，但應該以克制的方式採取行動。官員們需要考慮干預匯市的有效性及必要性，對於可以動用多少資金，他並無給出具體上限。

他又表示，市場應根據基本面來決定匯率，過度波動會對家庭和企業產生負面影響，重申當局繼續密切關注匯率走勢。

日本央行將於下周舉行議息會議，市場料本月利率將維持不變。不過，日媒訪問多名日本央行觀察人士之中，逾半料該行將在下周會議上決定縮減購買政府債券的規模，令日央行在7月的加息預期升溫，藉管理市場預期來穩定日圓匯價。

兩銀行傳減持 豐田捱沽

日本股市昨日微跌，日經平均指數收報38,683點，跌19點或0.05%。市場人士認為，指數走勢呆滯，主要因為投資者觀望美國周五公布的重要經濟數據，或對美國未來減息步伐有啟示。

在消息面上，日本最大銀行三菱日聯金融及三井住友金融據報將開始出售其對豐田汽車的策略性持股，涉及85億美元(約663億港元)。豐田汽車股價昨日跌1.6%，三菱日聯金融跌1.7%，三井住友金融升0.2%。另外，鹽野義製藥跌12.9%，因公司減肥藥測試結果令人失望。總結全周，日經指數累計上升0.5%。

美國資本管理公司First Eagle Investments看好日股，其投資組合經理Matt McLennan指出，日本企業透過股票回購、提高股息，以及任命獨立董事等改革措施令企業管治大幅改善，反映股票可能在當前的利好周期結束後，獲得長期結構性支撐。

不過在數據上，該國經濟未見大好。日本4月家庭開支按年上升0.5%，雖然是14個月以來首次增長，但略低於市場預期的升0.6%。經季節調整後，日本4月家庭開支按月下跌1.2%，市場預期為上升0.2%。另外，4月份領先經濟指數初值報111.6，較上月下修後的111.7輕微下跌0.1點，符合市場預期。