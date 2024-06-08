就業數據強勁　美股反覆下跌　全周仍保升幅

美國上月非農業職位顯著攀升，市場憂慮美國聯儲局維持高息，以打擊通脹，美股周五(7日)反覆偏軟，當中標普指數破頂後回吐。

道瓊斯指數收市報38,798點，跌87點或0.22%。標準普爾500指數報5,346點，跌5點或0.11%。納斯達克指數報17,133點，跌39點或0.23%。反映中國概念股表現的金龍指數跌1.74%。港股美國預托證券(ADR)同樣較本港收市下跌，報18,215點，跌152點或0.83%。

總結本周，道指累計上升0.29%；標普指數升1.32%；納指升2.38%。

個別股份中，英偉達(Nvidia)收市微跌0.1%，但本周累升10.3%，連升7周；股份將1拆10，股東於周五收市後獲得拆細後的股份，並可於下周一(10日)開始買賣。

美銀引述EPFR Global資料顯示，美股基金過去一周吸資46億美元，並連續7星期錄得資金流入。

美國聯儲局下周一連兩日議息前，美國勞工部公布，美國5月非農業職位增加27.2萬個，遠多過市場預期；平均時薪按月升幅加大至0.4%；失業率則升0.1個百分點至4%。美國利率期貨顯示，交易員預期聯儲局9月減息機會降至約一半。

數據出爐後，美國10年期國債孳息率最多彈16.1個基點，報4.439厘，創兩個月來最大單日升幅。息口敏感的2年期債息亦升16.9個基點，至4.889厘。

美國就業數據較預期強勁，美匯指數一度升0.8%至104.93。