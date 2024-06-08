廖嘉豪：歐元兌美元或有力再試高位

周四歐洲央行宣布減息25個點子，三個主要利率，即再融資利率﹑邊際貸款利率及存款便利利率分減至4.25厘﹑4.5厘及3.75厘，符合市場及花旗分析員預期。歐元兌美元在議息公布後曾高見1.09，表現與上周分享的預期一致，鷹派減息結果或利好歐元表現。

歐洲央行在會後發表的前瞻性指引與4月11日的貨幣政策會議相近，表示將繼續按數據和逐次會議來確定適當的利率水平和持續時間，並且不會預先承諾利率路徑。同時，歐洲央行分別調高今、明兩年的通脹預測。花旗分析員認為歐元區第二季經濟增長可能加速，經濟活動仍然堅挺，並符合歐洲央行預測，經濟增長反彈或令歐洲央行的鷹派陣營對於減息更加謹慎，預計歐洲央行需在9月才將再次減息0.25厘至3.5厘。

同時由於目前聯儲局政策的鴿派風險較歐洲央行更高，或令歐元兑美元保持在1.05至1.1050區間上限，同時或仍有力上試1月下旬及3月高位1.0980至1.10，然後再挑戰去年12月高位1.1120。

早前亦與讀者分享利率期貨市場或因美國數據較相差而鴿派重訂美國減息次數預測，本周發展亦合乎預期，利率期貨市場預測2024年減息次數由1.35次擴大至6月6日的1.95次，主要因為美國ISM製造業指數、職位空缺、ADP新增職位皆差過預期，雖然ISM服務業指數比預期高，但就業分項仍在50以下收縮區域。市場擔憂美國就業市場弱勢，10年美國國債收益率由6月3日至6月6日每日皆在近全日低位收市。債息走低亦利淡美元，預期美國勞動力數據開始顯示走弱趨勢，配合美國消費及樓市數據較大機會繼續下行，或續增加市場的減息預測，期間商品貨幣如澳元紐元或可繼續跑贏。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪