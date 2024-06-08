香港置業：5月將軍澳區20屋苑錄逾110宗註冊　1年次高

香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，5月將軍澳區20個私人屋苑錄113宗註冊，雖較4月的168宗減少約32.7%，但仍創1年次高。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，5月註冊個案一般主要反映4月市況。

將軍澳區20個私人屋苑中，有13個屋苑5月二手住宅註冊量按月報跌，當中天晉1期及慧安園各錄得1宗註冊，其中天晉1期較4月的7宗減少約85.7%，慧安園較4月的3宗減少約66.7%；東港城及領都各錄得4宗註冊，其中東港城較4月的12宗減少約66.7%，領都較4月的11宗減少約63.6%。

相反，有3個屋苑5月二手住宅註冊量按月報升；當中將軍澳廣場錄10宗註冊，較4月的5宗增加1倍；清水灣半島錄7宗註冊，較4月的2宗增加2.5倍；怡心園錄3宗註冊，較4月的2宗增加50%。

至於將軍澳區20個私人屋苑5月二手住宅註冊量排名，新都城以13宗註冊居榜首，較4月的22宗減少40.9%；維景灣畔以12宗註冊緊隨其後，較4月的20同樣減少40%；按月註冊量倍增的將軍澳中心以10宗註冊排第三。