美聯：5月二手公屋註冊「量額」按月倍升　與私樓表現背馳

受撤辣利好樓市氣氛帶動，加上新一輪「白居二2023」的成功申請者持續投入市場，推高二手公屋進一步向上。美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，5月二手公屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)註冊量合共錄214宗，較4月101宗大幅高出約111.9%，並創自2021年7月後的34個月(近3年)新高；金額方面，5月份二手公屋註冊金額錄約4.59億元，較4月約2.03億元升約126.1%，與宗數同創34個月新高。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，雖然撤辣後二手住宅交投曾一度急升，但撤辣初期不少二手筍盤已被市場吸納；反觀，二手公屋受「白居二」帶動，5月二手公屋註冊「量額」按月倍升，表現與私人市場背馳。

若將5月份二手公屋註冊量按不同金額劃分，當中逾200萬至300萬元二手公屋註冊量按月升幅最大，大幅攀升約171.4%，月內錄114宗，亦是宗數最多的類別，並成為5月整體二手公屋註冊宗數急升的來源；5月份200萬元或以下個案錄80宗，按月亦升約70.2%；至於逾300萬元註冊量錄20宗，按月則升約66.7%。